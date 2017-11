CSU-Politiker Herrmann - Sondierungserfolg zweifelhaft

Berlin (Reuters) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat Zweifel geäußert, ob die Sondierungen zu einer Jamaika-Koalition am Ende zu einem Erfolg führen.

Bavarian Interior Minister Joachim Herrmann of Christian Social Union (CSU) arrives for exploratory talks at the German Parliamentary Society about forming a new coalition government in Berlin, Germany, November 13, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Ich weiß noch nicht, ob wir alle Dissonanzen, alle Widersprüche, auflösen können”, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk. “Aber ich habe keinen Zweifel, dass alle, die da heute zusammenkommen, daran arbeiten werden”. Die am Abend beginnende Schlussrunde in den Sondierungen werde allerdings noch sehr spannend. Man müsse sich aber auch immer offenhalten, zu sagen, wenn es aus eigener Sicht nicht zu einem tragfähigen Ergebnis kommt: “Leute, das ist keine Basis für vier Jahre Regierungsarbeit - so geht das nicht”. Dennoch sei er zuversichtlich, dass alles “vernünftig” hinzubekommen. Herrmann räumte ein, dass es unter den CSU-Mitgliedern, wie auch bei den anderen Parteien, viele geben dürfte, die von den Bemühungen um eine Jamaika-Koalition nicht sehr begeistert seien. Es gehe darum, ein Ergebnis zu erzielen, mit dem man auch “einigermaßen” vor die eigenen Gremien und Parteimitglieder treten könne. “Deshalb muss man auch sehr exakt an den Themen arbeiten”. Formelkompromisse seien da nicht hilfreich. Am Wochenende werde in der Unions-Bundestagsfraktion, der CSU-Landesgruppe, der CSU-Landtagsfraktion in München und dann im Parteivorstand intensiv über das Sondierungsergebnis beraten. “Wenn wir dann einen Koalitionsvertrag haben sollten im Dezember, wird dann darüber der große Parteitag (...) entsprechend beraten”. Am Ende müsse es um ein Ergebnis gehen, mit dem man dort eine klare Mehrheit überzeugen kann.