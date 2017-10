De Maiziere dämpft Erwartung an Jamaika-Sondierungen zu Migration

Berlin (Reuters) - Vor Beginn der Jamaika-Sondierungsgespräche über die Migrationspolitik hat Innenminister Thomas de Maiziere die Hoffnung auf schnelle Beschlüsse gedämpft.

German Interior Minister Thomas de Maiziere arrives for the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, September 20, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Wegen der Bedeutung des Flüchtlingsthemas müssten Union, FDP und Grüne Kompromisse sehr sorgfältig aushandeln, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. “Sie müssen nachhaltig sein. Sie müssen praktisch umsetzbar sein. Und sie müssen vor allem von der großen Mehrheit der Bevölkerung auch akzeptiert werden”, mahnte er. “Das zu versuchen ist eine schwierige Aufgabe. Die beginnen wir heute.” Mit schnellen Kompromissen rechne man angesichts der Differenzen etwa zwischen Grünen und CSU in der Frage einer Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen nicht, hieß es auch aus anderen Parteien.

Zu Beginn der zweiten Sondierungsrunde hatte alle vier Parteispitzen am Donnerstagmorgen nach Teilnehmerangaben kritisiert, dass es zu einer unterschiedlichen Auslegung der ersten Kompromisse zu Finanzen und Haushalt gekommen war. Das Europapapier, das eigentlich danach verabschiedet werden sollte, musste in einer kleinen Runde überarbeitet werden, bevor es dann in größerem Kreis wieder besprochen werden soll. Dabei sollen strittige Punkte ausgeklammert und vor allem die Übereinstimmungen genannt werden. Seither verhandelten die Jamaika-Sondierer über die Themen Klima und Energie, hieß es. Danach stehen Migration und Integration sowie Bildung und Digitalisierung auf der Agenda. Die Gespräche sollen sich den Planungen zufolge bis in den Abend ziehen.