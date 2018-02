De Maiziere gehört künftiger Bundesregierung nicht mehr an

Berlin (Reuters) - Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat angekündigt, der neuen Bundesregierung nicht mehr anzugehören.

Ein Ministeramt sei immer ein “Amt auf Zeit”, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. “Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich aus der Bundesregierung dann ausscheide, wenn es eine neue Bundesregierung gibt”, sagte er. Er sei sehr stolz und dankbar, dass er in drei schwierigen Ressorts dem Land habe dienen dürfen. Er freue sich aber, dass eine neue stabile Regierung zustande komme.

Der 64-Jährige war unter Kanzlerin Angela Merkel außer Innenminister auch Kanzleramtschef und Verteidigungsminister. Sein Nachfolger als Chef des Innenressorts wird voraussichtlich CSU-Chef Horst Seehofer.