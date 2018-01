HINTERGRUND-Europa als Ziel und Geburtshilfe für neue Groko

Berlin (Reuters) - Bei den gescheiterten Jamaika-Sondierungen wurden nach Ansicht der Beteiligten viele Fehler gemacht.

People with European Union flags are seen outside the German Parliamentary Society offices, where the exploratory talks about forming a new coalition government are held by CDU/CSU, in Berlin, Germany, October 18, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Einer davon war demnach, dass man das wichtige Thema Europa zunächst den Europa-Parlamentariern überließ. Denn die EP-Abgeordneten von CDU, CSU, FDP und Grünen handelten zwar rasch erste Ergebnisse aus - die ihnen dann aber von den Parteiführungen ablehnend zurückgegeben wurden. Deshalb haben die Groko-Sondierungen am Montag ein klares Zeichen gesetzt: Europa ist Chefsache. Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer saßen selbst in der entsprechenden Arbeitsgruppe.

Gemeinsames Ziel müsse sein, “die Bundesrepublik Deutschland wieder zum Motor der Europapolitik zu machen”, betonte Schulz. Ein Hintergedanke: Europa wird auch ein Thema sein, mit dem die SPD-Mitglieder bei einem erfolgreichen Abschluss von Koalitionsgesprächen von einer erneuten großen Koalition überzeugt werden sollen. Bereits Anfang Dezember hatte Schulz einen Aufschlag gemacht. Auf dem SPD-Parteitag hielt er ein flammendes Plädoyer für Europa und legte die Latte mit der Vision der Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 betont hoch. Zudem bestätigte er, dass ihn sowohl Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als auch Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras persönlich zu einer großen Koalition aufgefordert und ihn an die Verantwortung der SPD für Europa erinnert hätten.

MERKEL NUTZT DER SPD-ENTHUSIASMUS FÜR EUROPA

Zwar teilt Merkel keineswegs alle SPD-Vorstellungen zur Weiterentwicklung der EU. Aber auch ihr kommt entgegen, wenn die EU zu dem zentralen Thema wird, als das es am Sonntagabend auch der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel bezeichnet hatte. Denn schon auf dem letzten EU-Gipfel wurde sie mehrfach gefragt, wie es denn in Deutschland weitergehe. Gerade enge Partner wie Frankreich machen sich Sorgen, dass durch die lange und unsichere Regierungsbildung in Deutschland ein Vakuum ausgerechnet durch den größten EU-Staat entsteht.

Die Kanzlerin weiß das nach Angaben aus Unionskreisen sehr gut und ist sich mit Macron einig, dass es derzeit nur ein schmales zeitliches Fenster für wichtige Entscheidungen in der EU gibt. Dieses schließt sich Ende des Jahres wieder, weil dann der Wahlkampf für die Wahlen zum Europäischen Parlament im Frühjahr 2019 beginnt. Danach gibt es wegen der Neukonstituierung des EP und der Neuaufstellung der EU-Kommission eine Phase, in der nicht viel passieren wird.

Gleichzeitig tritt mit Großbritannien einer der wichtigsten EU-Mitglieder aus der Union aus. Zudem drohen massive rechtsstaatliche Auseinandersetzungen mit Mitgliedern wie Polen und Ungarn. Und die Euro-Zone sollte in einer Phase wetterfest gemacht werden, in der dies einfacher möglich ist als in einer Krise. Derzeit sinken überall die Arbeitslosenzahlen, die Akzeptanz zur Gemeinschaftswährung steigt und die niedrigen Zinsen machen Strukturreformen leichter möglich. All das ist aus Sicht Macrons, Merkels und Schulz’ ein Grund dafür, möglichst bald starke Signale für eine vertiefte Integration der 27 verbleibenden EU-Staaten und vor allem der Euro-Zone auszusenden.

LANGE LISTE VON PROJEKTEN - UND STREITTHEMEN

Die Liste der Aufgaben ist dabei lang und reicht von der Außen-, Verteidigungs-, Entwicklungs-, Bildungs-, Forschungs- und Grenzschutzpolitik bis hin zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion. Bei Themen wie einem europäischen Asylrecht oder europäischen Waffenexport-Leitlinien könnte der Umweg über die EU sogar helfen, festgefahrene alte Positionen der Parteien auf Bundesebene aufzubrechen oder zu umgehen. Allerdings: Besonders die von Macron gewünschten Reformen der Euro-Zone sind auch ein erhebliches Streitthema in den Sondierungen.

Denn die SPD forderte schon in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich ein “gemeinsames Finanzbudget” in der Euro-Zone, was die Union ablehnt. Die Kanzlerin denkt höchstens an einen Fonds mit einem niedrigen Milliardenbetrag und nicht an ein jährliches Budget. Die CSU möchte es nach Möglichkeit gar nicht - und die CSU-Landesgruppe hat gerade ein Papier beschlossen, in dem davon die Rede ist, Europa auch “Grenzen zu setzen”. Strittig dürfte zudem sein, wann Deutschland bereit ist, eine europäische Einlagensicherung für Sparguthaben zu akzeptieren.

Damit das Europa-Thema aber für die SPD ein Argument für die Zustimmung zur Fortsetzung einer großen Koalition sein kann, brauchen die Sozialdemokraten Beweise, dass die anvisierte Regierung eine “neue Politik” plant, wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dies Sonntagabend ausdrückte. Außenminister Gabriel appelliert dabei auch an den nationalen Stolz: Derzeit stehe es “10 zu Null für Frankreich”, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf die bislang vagen Antworten aus Deutschland zu den Reformforderungen Macrons.