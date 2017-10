FDP-Chef Lindner grenzt sich von Schäubles Finanzpolitik ab

Berlin (Reuters) - FDP-Chef Christian Lindner hat sich klar von der Finanzpolitik unter Minister Wolfgang Schäuble (CDU) abgegrenzt, ohne aber für seine Partei ausdrücklich Anspruch auf dessen Amt geltend zu machen.

Free Democratic Party FDP leader Christian Lindner gestures during a news conference in Berlin, Germany, September 25, 2017.

“Uns ist eine andere Finanzpolitik wichtiger als ein neuer Minister”, sagte Lindner dem “Handelsblatt” vom Freitag. Er habe großen Respekt vor der Lebensleistung Schäubles, der Bundestagspräsident werden soll. Aber das, was in den letzten vier Jahren finanzpolitisch geschehen sei, beeindrucke ihn nicht. So habe sich Schäuble in vielen Europafragen nicht gegen Kanzlerin Angela Merkel durchgesetzt, etwa in Fragen des Griechenland-Hilfspakets.

Lindner bemängelte an Schäubles Finanzpolitik auch, dass es in den vergangenen Jahren keinerlei Entlastungen der Bürger gegeben habe, obwohl die Mittelschicht durch Niedrigszinsen und durch die kalte Steuerprogression gelitten habe. Bei der steuerlichen Forschungsförderung und besseren steuerlichen Bedingungen für Unternehmensgründungen sei ebenfalls wenig geschehen. Und einfacher geworden sei das Steuersystem auch nicht. “Das waren keine bombastischen vier Jahre”, urteilte der FDP-Chef.

Die “schwarze Null” im Haushalt wollte Lindner Schäuble nicht persönlich zuschreiben. Bei diesem Ziel müsse es aber bleiben. “Die Aufnahme neuer Schulden muss ausgeschlossen bleiben”, sagte er und forderte Disziplin bei Subventionen und Staatsausgaben ein. Was EU-Kommissionsvorschläge zur Reform der Einlagensicherung angehe, stellte Lindner klar: “Eine Bankenunion, die komplett Risiken vergemeinschaftet, lehne ich ab.” Die FDP wolle aber ein Insolvenzrecht der Staaten in der EU und eine Austrittsmöglichkeit aus dem Euro ohne ein Verlassen der Union. Die Liberalen fordern zudem eine unabhängige Institution zur Überwachung der Stabilitätsziele.