Özdemir - Unionskompromiss wird keine Jamaika-Position sein

Berlin (Reuters) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Union gemahnt, zu Kompromissen in der Zuwanderungspolitik bereit zu sein.

The leader of the Greens Party (Die Gruenen) Cem Oezdemir attends a news conference in Berlin, Germany, October 9, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Für mich ist das ein Kompromiss zwischen CDU und CSU und keine vorweggenommene Verständigung der Koalition”, sagte Özdemir am Montag mit Blick auf eine zuvor getroffene Festlegung der beiden Unionsparteien. Alle Partner gingen mit ihren eigenen Positionen in die Sondierungsgespräche über ein Jamaika-Bündnis. “Und am Ende kommt was anderes raus.” Am Schluss werde auf jeden Fall nicht das stehen, worauf sich die Union verständigt habe.

Özdemir betonte, für die Grünen seien Humanität und Ordnung entscheidend. Dazu gehöre der Familiennachzug. Wenn Menschen, die in Deutschland seien, ihre Familien nachholen könnten, könnten sie sich besser integrieren. Den Grünen gehe es dabei um die Kernfamilie mit Mutter, Vater und Kindern unter 18 Jahren. Die Grünen wollten zügige Verfahren, die in drei Monaten abgeschlossen seien, betonte der Parteichef. Auch ein Einwanderungsgesetz gehöre dazu. Hier bewegten sich CDU und CSU langsam auf die Position der Grünen zu.

Özdemir sagte, aus dem Unionskompromiss ergäben sich viele Fragen. So könne er nicht beurteilen, ob es sich um eine Obergrenze handele. Die Spitzen beider Parteien hatten sich auf eine Formulierung verständigt, nach der die Nettozuwanderung aus humanitären Gründen im Jahr nicht mehr als 200.000 Menschen betragen soll.