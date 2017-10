Merkel dämpft Erwartungen an erste Sondierungsrunden

Berlin (Reuters) - Vor den ersten Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition zwischen Union, FDP und Grünen hat CDU-Chefin Angela Merkel am Dienstag die Erwartungen gedämpft.

German Chancellor Angela Merkel arrives for the funeral service for former German minister Heiner Geissler in Berlin, Germany, October 17, 2017. REUTERS/Tobias Schwarz/POOL

Nach den bilateralen Treffen am Mittwoch und Donnerstag gehe es bei dem ersten Treffen aller vier Parteien am Freitag vornehmlich darum, Arbeitsstrukturen zu bilden, sagte die Kanzlerin in der CDU/CSU-Fraktionssitzung laut Teilnehmerkreisen. FDP-Chef Christian Lindner forderte in den Sondierungen aber zugleich eine Prüfung, ob eine gemeinsame Basis für eine Koalition gefunden werden kann. “Für mich ist das offen”, sagte Lindner im “Deutschlandfunk”.

Am Mittwochmittag will die Union zuerst mit der FDP und am Nachmittag mit den Grünen Chancen für Koalitionsverhandlungen ausloten. Am Freitag sind Gespräche aller vier Parteien geplant. In kleiner Runde wollen am Samstag Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer nach Reuters-Informationen beraten, ob weitere Verhandlungen Sinn ergeben. Die Unionsfraktion soll am Montag über den Verlauf der Gespräche mit FDP und Grünen unterrichtet werden. Die Bundesvorstände der Unionsparteien wollten dann entscheiden, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen würden. Die Sondierungen dürften nach Einschätzung Merkels mehrere Wochen dauern. Unionsfraktionschef Volker Kauder erklärte, er hoffe auf den Abschluss der Regierungsbildung vor Weihnachten.

Merkel stellte die Fraktion zugleich auf Zugeständnisse gegenüber den Koalitionspartnern ein. “Wir werden nicht ohne Kompromisse auskommen”, sagte sie laut Teilnehmern der Sitzung, in der Finanzminister Wolfgang Schäuble einstimmig zum Kandidaten der Union für das Amt des Bundestagspräsidenten nominiert wurde.

Lindner sah in der Union nach den Wahlen in Niedersachsen und Österreich “eine gewisse Unruhe”, vor allem in der CSU. Merkel habe immerhin im wichtigen Bereich der Flüchtlingspolitik Bereitschaft signalisiert, ihre politische Linie zu ändern. Für Lindner gab es unterschiedliche Signale aus der Union - sowohl für einen Rechts- als auch für einen Linksruck. In den Sondierungen müsse sich zeigen, ob es in wesentlichen Fragen Bewegungsbereitschaft bei den Partnern gebe. Dazu zählten der Bereich Bildung, die in diesem Sektor nötige Reform des Föderalismus und die Digitalisierung. Das Finanzministerium solle zugleich nicht erneut an die CDU gehen, forderte Lindner in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”. Dem widersprach Kauder: “Ich würde mal raten, ein sondierungsfreundliches Klima in allen betroffenen Parteien zu schaffen, und das heißt, nicht jeden Tag dem anderen eine Wurst vor die Nase zu halten.” Man sei sich einig gewesen, dass Personalfragen erst am Ende geklärt würden. Im “Spiegel” hatte Kauder den Wunsch geäußert, dass das Finanzministerium bei der Union bleibt.

SÖDER: JAMAIKA DARF KEIN PROJEKT DER ELITEN SEIN

Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) mahnte seine Partei, ein klar konservatives Profil in die Verhandlungen einzubringen. Den Ruf der Bürger nach mehr Sicherheit, Stabilität und einer klaren Begrenzung von Zuwanderung solle man ernst nehmen, forderte Söder in den “ARD-Tagesthemen”. Auch eine Debatte, ob das kulturelle Leitbild Deutschlands noch stimme, zählte er dazu. Jamaika dürfe kein Projekt der Eliten sein.

Von der CSU erwartet Söder ein geschlossenes Vorgehen in den Sondierungsgesprächen. Nach dem schlechtesten Wahlergebnis der CSU bei einer Bundestagswahl waren Forderungen nach einem Abschied Seehofers von der Parteispitze laut geworden. Söder gilt als Rivale und möglicher Nachfolger Seehofers.

Den Forderungen Söders widersprach Grünen-Politiker Jürgen Trittin in der “Passauer Neuen Presse”: “Natürlich erfüllt mich mit Sorge, dass viele in CSU und CDU jetzt den Weg von Sebastian Kurz in Österreich einschlagen wollen.” Die Linie, Positionen rechtspopulistischer Parteien wie der FPÖ zu übernehmen, werde in der Union von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn bis CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt immer populärer. Das erschwere die Bemühungen um eine Jamaika-Koalition. Kurz vertrat im österreichischen Wahlkampf harte Positionen in der Migrationspolitik und ging mit der ÖVP aus den Parlamentswahlen am Sonntag als Sieger hervor.