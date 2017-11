Chefunterhändler sollen Knoten für "Jamaika" durchschlagen

Berlin (Reuters) - Die Jamaika-Unterhändler geraten zunehmend in Zeitnot.

German Chancellor Angela Merkel arrives for exploratory talks at the German Parliamentary Society about forming a new coalition government in Berlin, Germany, November 13, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke - RC18B2150B00

“Wir sind jetzt runter vom Balkon und rein in den Maschinenraum. Wir müssen jetzt mal schauen, was der Motor wirklich zu leisten in der Lage ist”, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Montag vor Beginn einer neuen Runde von Chefgesprächen von CDU, CSU, FDP und Grünen. Bis Ende der Woche soll die Sondierung abgeschlossen sein. Allerdings gibt es nach wie vor zahlreiche Streitpunkte. FDP-Chef Christian Lindner forderte vor allem die Union auf, sich zu bewegen. Die Grünen pochten auf einen Kohleausstieg und ein härteres Vorgehen gegen Kinderarmut und Mietwucher.

ZUNEHMENDER ZEITDRUCK DER SONDIERER

Steht bis Ende der Woche ein Sondierungsergebnis, sollen die Parteien danach offiziellen Koalitionsverhandlungen zustimmen. Die Führungsrunde aus Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, die FDP-Unterhändler Lindner und Wolfgang Kubicki sowie Katrin Göring-Eckardt und Grünen-Chef Cem Özdemir hatte am Sonntagabend in einer sechseinhalb Stunden Sitzung beschlossen, das Tempo der Beratungen zu beschleunigen. Deshalb will diese kleine Runde nun Montag und Dienstag viele der von den Fachpolitikern aufgelisteten Streitpunkte in den insgesamt zwölf Themengebieten lösen.

Am Montag standen die Themen Kommunen, Klima, Bildung, Familien und Innenpolitik auf dem Programm. Eine abschließende Runde soll es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geben. Während Bundeskanzlerin Merkel von einer “dritten Phase” gesprochen hatte, nannte Lindner das Vorgehen am Montag “Beichtstuhlverfahren”. Die Parteichefs hatten sich am Sonntagabend nicht auf ein gemeinsames Finanztableau einigen können. Die Union weigere sich, ökologisch schädliche Subventionen abzubauen, die Forderung der FDP nach Abschaffung des Soli lasse nicht viele Spielräume für andere Projekte zu, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

PARTEIEN BETONEN VERHANDLUNGSPOSITIONEN

Vor den Beratungen zeigten sich Politiker aller vier Parteien erneut unnachgiebig. Während etwa Özdemir erneut einen “geordneten” Kohleausstieg forderte, um die nationalen Klimaziele zu erreichen, widersprach CSU-Landesgruppenchef Dobrindt: “Einen Kohleausstieg, das ist vollkommen abwegig, den wird es natürlich nicht geben”, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betonte, dass es ein Milliardenprogramm für den Osten geben müsse, um den Kohleausstieg abzufedern und Strukturprobleme in den neuen Ländern zu lösen. Schließlich habe der Osten den Großteil der CO2-Einsparung seit 1990 erbracht. “Jetzt ist der Westen dran.”

Beim Knackpunkt Flüchtlingspolitik zeigten sich Differenzen in der Union. Während Dobrindt den CDU/CSU-Migrationspakt als unverhandelbar bezeichnete, deutete das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn Kompromissbereitschaft an. “Wer legal ins Land kommt, sich anpasst, Deutsch lernt, Arbeit hat und so beweist, dass er Teil dieser Gesellschaft sein will, soll auch dauerhaft bleiben dürfen und erleichtert die Möglichkeit zum Familiennachzug erhalten”, sagte Spahn der RND-Zeitungsgruppe. Die Forderungen nach einem Einwanderungsgesetz einerseits und begrenzter Zuwanderung andererseits seien grundsätzlich kombinierbar. Grüne und FDP fordern, dass die Union sich beim Thema Flüchtlinge und Familiennachzug flexibler zeigt.

Die Grünen stellten nicht nur beim Kohleausstieg und der Wohnungspolitik Bedingungen für das Zustandekommen eines Jamaika-Bündnisses. Diese müsse auch ein “beherztes Vorgehen” gegen Kinderarmut garantieren, sagte Göring-Eckardt.

STIMMUNG WIRD AUF KOMPROMISSE GESCHALTET

Haseloff wies die Kritik der Grünen zurück, sie hätten bisher keine Erfolge in den Verhandlungen erzielen können. “Das sind jetzt Diskussionen, die erinnern mich ... manchmal an den Kindergarten, wo jeder mit dem Sandförmchen dasitzt und um die Schippe kämpft”, sagte der CDU-Politiker.

Dobrindt betonte, dass der in den eigenen Reihen kritisierte CSU-Vorsitzende Seehofer voll verhandlungsfähig sei. Seehofer habe bisher klar und umsichtig agiert und sei der Verhandlungsführer der CSU. “Wir hatten schon bessere Zeiten”, räumte er aber ein. “Klar ist, dass das nicht hilfreich ist, was da ständig auch an Zwischenrufen passiert”, sagte Dobrindt mit Blick auf die Aufforderungen der Anhänger des bayerischen Finanzministers Markus Söder an Seehofer, nicht erneut bei der bayerischen Landtagswahl 2018 anzutreten.

SPD-Chef Martin Schulz wiederholte in der “Bild”-Zeitung, dass die SPD jederzeit für Neuwahlen zur Verfügung stehe, falls die Jamaika-Sondierungen scheitern sollten. Die SPD hatte direkt nach der Bundestagswahl angekündigt, in die Opposition zu gehen.

Reporter: Andreas Rinke, Hans-Edzard Busemann, Thorsten Severin, Gernot Heller; redigiert von Alexander Ratz