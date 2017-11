Verhandler - Jamaika-Verhandlungen stehen spitz auf Knopf

Berlin (Reuters) - Die Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis sind auch kurz vor Ablauf der selbstgesetzten Frist weiter festgefahren.

Leader of the Christian Democratic Union (CDU) Angela Merkel is seen during exploratory talks about forming a new coalition government in Berlin, Germany, November 19, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Aus Verhandlerkreisen hieß es am Sonntagnachmittag, die Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen stünden spitz auf Knopf. Nach stundenlangen Beratungen der Parteichefs kamen die Parteien am späten Nachmittag zu internen Besprechungen zusammen. Dabei sollen die Parteivertreter informiert werden, ob es Annäherungen in zentralen Fragen gibt. Es sei sehr ernst, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Wenn es noch immer keine Bewegung in zentralen Themen gebe, werde man am Sonntag nicht weiterverhandeln müssen.

Eine Hängepartie gibt es etwa bei den Themen Klima und Migration, während man sich andererseits nach Angaben der Grünen beim Thema Finanzen “so gut wie geeinigt habe”.

Schon am Mittag hatte es geheißen, es herrsche dicke Luft. Beklagt wurden fehlendes Vertrauen, Durchstechereien, persönliche Angriffe und Unwahrheiten in der Öffentlichkeit. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, die ernsten Verhandlungen der Chefs seien kein Theaterdonner. Verärgert zeigten sich Union und FDP wegen eines Interviews des Grünen Jürgen Trittin in der “Bild am Sonntag”. “Der schießt das ab. So kann man nicht arbeiten”, sagte ein FDP-Verhandler.