Merkel und Schulz sagen zügige Sondierungen zu

Berlin (Reuters) - Zum Auftakt der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD haben die Parteichefs von CDU, CSU und SPD Tempo bei den Beratungen angekündigt.

Leader of the Christian Democratic Union (CDU) and the acting German Chancellor Angela Merkel and Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz shakes hands before exploratory talks about forming a new coalition government at the SPD headquarters in Berlin, Germany, January 7, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Fünf Tage bei den Sondierungen müssen reichen, um auszuloten, ob es genügend Gemeinsamkeiten gibt, um dann in Koalitionsgespräche einzusteigen”, sagte der SPD-Vorsitzende Martin Schulz am Sonntag vor Beginn der Gespräche im Willy-Brandt-Haus in Berlin. “Wir werden sehr zügig, intensiv arbeiten”, sagte auch Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Während Schulz von “konstruktiven, aber ergebnisoffenen” Beratungen sprach, betonte der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer den Erfolgsdruck. “Wir müssen uns verständigen”, sagte er.

Nach einer ersten Spitzenrunde der Partei- und Fraktionschefs kommen am Mittag die jeweils 13 Mitglieder umfassenden Delegationen der drei Parteien zusammen. Nach einer kurzen Beratung in großer Runde sollen am Nachmittag dann die geplanten 15 Arbeitsgruppen erstmals tagen. Die Sondierungsgespräche sind auf fünf Tage angesetzt und sollen am Donnerstag beendet werden. Die Gespräche sollen dabei abwechselnd in den Parteizentralen von CDU und SPD sowie in der bayerischen Landesvertretung in Berlin stattfinden. Die Union dringt auf die Fortsetzung der großen Koalition. Die SPD-Spitze hat aber von einem Parteitag nur ein Mandat für ergebnisoffene Gespräche bekommen. Am Freitag will die SPD-Führung deshalb entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. Dafür müsste ein Sonderparteitag am 21. Januar grünes Licht geben.

Die CSU-Landesgruppe hatte auf ihrer Klausurtagung vor den Gesprächen harte Positionen etwa in der Flüchtlings- und Asylpolitik bezogen. CSU-Chef Seehofer unterstrich aber, dass es sich nicht um rote Linien handele. Es sei normal, dass die CSU nochmals eine klare Positionierung zum Jahresbeginn vornehme. Dabei seien aber keine Vorbedingungen für die Gespräche mit der SPD formuliert worden. Auch SPD-Chef Schulz lehnte Vorbedingungen ab. “Wir ziehen keine rote Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen”, sagte er.

Merkel äußerte sich zuversichtlich, dass eine Einigung bei den Sondierungen gelingen kann. “Die CDU geht in diese Gespräche mit dem Ziel, die Voraussetzung zu schaffen, dass wir eine stabile Regierung bilden können”, sagte die Kanzlerin. Denn das Land stehe vor gewaltigen Aufgaben - international, europäisch und auch in der Innenpolitik. Die Spitzen der drei Parteien hätten die Sondierungen in den vergangenen Tagen bereits gut vorbereitet. “Ich gehe also optimistisch in diese Gespräche”, fügte die CDU-Chefin hinzu.