SPD-Führung kämpft um Mehrheit für Verhandlungen

Berlin (Reuters) - Fünf Tage und eine Nacht rang die SPD-Spitze mit der Union um die Eckpunkte für eine neue Koalition, nun kämpft sie um die eigene Parteibasis.

Martin Schulz, Germany's Social Democratic Party (SPD) leader, gives a statement before a meeting with local SPD members in Dortmund, Germany, January 15, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay

Das Unbehagen angesichts eines neuen Regierungsbündnisses unter Kanzlerin Angela Merkel ist so groß, dass offen ist, ob ein Sonderparteitag am Sonntag grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gibt. Doch die Chancen von Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles, eine Mehrheit der Delegierten für sich zu gewinnen, stehen nicht so schlecht, wie es die lautstarke Kritik etwa aus der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos vermuten ließe. Dafür sprechen die Positionierung einflussreicher SPD-Verbände wie auch der Beifall von Gewerkschaften und Kommunen für die SPD-Sondierer.

DER PARTEITAG

Zum Parteitag im Kongresszentrum im einstigen Bonner Regierungsviertel sind am Sonntag 600 Delegierte eingeladen. Zudem sind die 45 Mitglieder des Parteivorstandes stimmberechtigt. Die große Mehrheit der Parteiführung steht hinter der Empfehlung der Sondierer unter Schulz und Nahles, nun in Koalitionsverhandlungen einzusteigen: Mit 32 Ja- und sechs Nein-Stimmen billigte der Vorstand am Freitag die Beschlussvorlage.

DIE PARTEIFÜHRUNG

Kaum war der Vorstandsbeschluss gefasst, vermittelten die stellvertretenden Vorsitzenden Ralf Stegner und Thorsten Schäfer-Gümbel den Eindruck, sie gingen zu der von ihnen mitgetragenen Entscheidung auf Distanz: Sie forderten, in den Koalitionsverhandlungen Änderungen durchzusetzen. Das sah nach Rissen in der engeren Parteiführung aus. Doch beide werben weiter für Koalitionsverhandlungen. Schäfer-Gümbel, der im Herbst bei der Wahl in Hessen die schwarz-grüne Regierung kippen will, sieht im Sondierungspapier “eine gute Grundlage für Koalitionsverhandlungen”, in denen “es sicherlich auch noch Veränderungen geben” werde. Das beinhaltet ein Versprechen an die Delegierten, dass mancher Kritik am Sondierungspapier womöglich Rechnung getragen wird.

In der SPD-Spitze gibt es aber auch Mahnungen, die Delegierten nicht mit Versprechungen zu ködern, die am Ende nicht einlösbar sein könnten. Die einflussreiche rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die an der Basis große Sympathie genießt und bei der Wahl der SPD-Vizechefs im Dezember das beste Ergebnis erzielte, sagte im ZDF: “Wir machen der SPD nicht vor, dass wir alles auf den Kopf stellen können. Das wäre nicht korrekt. Die Sondierungsergebnisse sind Ergebnisse nach langem Ringen.”

DIE KRITIKER

Als Gegner einer großen Koalition sind vor allem die Jusos, und das “Forum Demokratische Linke” (DL21) unter der SPD-Abgeordneten Hilde Mattheis unterwegs. Sie stehen aber keineswegs für die gesamte Parteilinke in der SPD. Deren Wortführer ist neben Stegner und Schäfer-Gümbel unter anderen Matthias Miersch, der Vorsitzende der Parlamentarischen Linken, die die größte Abgeordnetengruppe in der Bundestagsfraktion ist. Miersch wirbt mit dem Argument für Koalitionsverhandlungen, ein Nein des Parteitages beraubte die Mitglieder der Möglichkeit, am Ende der Gespräche abzustimmen.

Die Nein-Stimmen im Parteivorstand kamen etwa von den Bundestagsabgeordneten Wiebke Esdar aus Bielefeld und Serpil Midyatli aus Schleswig-Holstein. “Der Kompromiss beim Familiennachzug ist definitiv nicht hinnehmbar”, sagt Midyatli. Es gebe klare Parteibeschlüsse, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge mit nachgeordnetem Schutzstatus nicht über März hinaus ausgesetzt bleiben solle. In den Sondierungen stimmte die SPD aber zu, dass diese Flüchtlinge ihre engste Familie nur in Härtefällen nachholen dürfen und die Zahl der Nachzügler 1000 im Monat nicht überschreiten dürfe. Esdar äußerte sich enttäuscht darüber, dass der Einstieg in die Bürgerversicherung nicht vereinbart wurde und sich die SPD in der Steuerpolitik nicht durchsetzen konnte.

DIE LANDESVERBÄNDE

Der Riss zwischen Befürwortern und Gegnern von Koalitionsverhandlungen zieht sich durch die Landesverbände. Die bayerische SPD-Chefin und Bundesvizechefin Natascha Kohnen etwa warb am Sonntag für Verhandlungen: “Ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass mir diese gesamten Ergebnisse es wert sind, noch mal in tiefere Gespräche zu gehen.” Ihr Generalsekretär Uli Grötsch stimmte im Parteivorstand mit Nein. Nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen stellt Bayern auf dem Bundesparteitag die drittgrößte Delegiertengruppe.

In Niedersachsen, dem zweitgrößten Landesverband, sprach sich dagegen die SPD-Spitze mit 16 Stimmen bei drei Enthaltungen klar für Verhandlungen aus. Die 81 Delegierten des Landes sind wie alle anderen an Beschlüsse ihrer Landesvorstände zwar nicht gebunden. Bei einem Treffen vieler niedersächsischer Delegierter am Wochenende gab es aber nach Einschätzung eines Teilnehmers trotz wortreicher Kritik “überwiegend eine zustimmende Tendenz”.

Das größte Gewicht hat die NRW-SPD mit 144 Delegierten. Deren Landeschef Michael Groschek wurde von Schulz von vorneherein in die Sondierungen eingebunden, so dass Groschek nun für die Koalitionsverhandlungen wirbt. Eine Empfehlung des NRW-Vorstandes ist aber nicht geplant. Stattdessen warben Schulz und Nahles am Montagabend in Dortmund direkt bei einer Delegiertenvorbesprechung um deren Rückhalt. Er wolle jene mobilisieren, die für Verhandlungen seien und die anderen gewinnen, sagte Schulz.

Ähnliche Veranstaltungen finden in allen Bundesländern statt: Generalsekretär Lars Klingbeil wollte am Abend in Potsdam um die Brandenburger Delegierten werben, am Dienstag bei den Baden-Württembergern in Stuttgart und am Freitag in Bremen. Schulz will sich am Mittwoch um die bayerischen Delegierten bemühen und am selben Tag in Mainz um die Rheinland-Pfälzer, die mit Dreyer ohnehin auf Verhandlungskurs sind.

DIE UNTERSTÜTZER

Als hilfreich wird in der SPD-Spitze empfunden, dass es aus den Gewerkschaften und von den Kommunen Rückhalt für weitere Verhandlungen gibt. Viele Parteitagsdelegierte engagieren sich gewerkschaftlich oder in der Kommunalpolitik. Wenn der DGB und die drei größten Gewerkschaften (IG Metall, Verdi, IG BCE) für Verhandlungen plädieren, dürfte das nicht ohne Wirkung bleiben - wie auch das Plädoyer der kommunalen Spitzenverbände.