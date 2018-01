Hartes Ringen in SPD über Votum zu Groko-Verhandlungen

Berlin (Reuters) - Drei Tage vor dem SPD-Sonderparteitag stehen sich bei den Sozialdemokraten Gegner und Befürworter von Koalitionsverhandlungen mit der Union unversöhnlich gegenüber.

Die SPD-Spitze warb am Donnerstag mit finanziellen Entlastungen vieler Menschen für eine neue große Koalition. Kritiker einer Neuauflage des Bündnisses wie Juso-Chef Kevin Kühnert zeigten sich derweil zuversichtlich, dass ihre Position am Sonntag in Bonn eine Mehrheit finden wird. Unterstützung für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen kam von früheren SPD-Vorsitzenden sowie vom SPD-Landesverband in Hessen.

Der Landesvorstand empfahl seinen 72 Delegierten am Mittwochabend, der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU zuzustimmen. Die Verhandlungskommission müsse bei der Konkretisierung im Koalitionsvertrag aber erkennbare Fortschritte bei der Überwindung der Zwei-Klassen-Medizin sowie eine weiterreichende Härtefallregelung für den Familiennachzug erreichen, heißt in dem Beschluss. Zur Halbzeit der Wahlperiode solle der Parteitag 2019 eine Bilanz der Regierungsarbeit ziehen. Unterstützung für Schulz kamen bislang von den SPD-Führungen in Hamburg und Niedersachsen. Die Verbände in Berlin und Sachsen-Anhalt hatten sich indes gegen ein erneutes schwarz-rotes Bündnis ausgesprochen. Andere Landesverbände geben ein Bild der Zerrissenheit ab.

Der Ausgang des Parteitags gilt daher als ungewiss. “Man findet überhaupt niemanden, der begeistert ist bei dem Gedanken an den Gang in eine erneute große Koalition”, sagte Juso-Chef Kühnert. Der Widerstand gegen eine neue große Koalition ziehe sich durch das gesamte sozialdemokratische Spektrum. “Ich bin erst mal sehr optimistisch, dass wir am Sonntag eine echte, eine reale Chance haben, diese Abstimmung zu gewinnen”, sagte Kühnert und fügte hinzu: “Aus Hasenfüßigkeit immer wieder in die große Koalition zu gehen, weil man glaubt, alles andere sei noch schlimmer, das verzwergt wirklich die SPD auf Dauer.” Es gehe darum, die SPD auf der politischen Bühne zu halten. Sollte sich das Nein zu Koalitionsverhandlungen durchsetzen, sehe er keinen Grund für einen Rücktritt von Schulz. Die Jusos stellen 80 bis 90 Delegierte.

Die große Mehrheit des linken Flügels der SPD-Bundestagsfraktion plädiert nach Angaben des Vorsitzenden der Parlamentarischen Linken (PL), Matthias Miersch, indes für Koalitionsverhandlungen. Bei einem Meinungsbild hätten rund 90 Prozent von etwa 60 Abgeordneten für den Einstieg in Verhandlungen gestimmt.

“IN EUROPA KEINE ROLLE MEHR SPIELEN”

Die SPD-Spitze warb ihrerseits mit Beispielrechnungen zur finanziellen Entlastung der Bürger um Zustimmung zu Groko-Verhandlungen. Dank niedrigerer Sozialversicherungsbeiträge und eines höheren Kindergeldes habe eine Mutter mit drei Kindern bei einem Bruttogehalt von monatlich 850 Euro künftig 1239 Euro mehr pro Jahr in der Tasche, heißt es in Handreichungen für SPD-Mitglieder. Auch ein verheirateter Facharbeiter mit zwei Kindern und einem Bruttogehalt von 5000 Euro werde durch 550 Euro weniger beim Soli und den Sozialversicherungsbeiträgen sowie einem um 600 Euro höheren Kindergeld um 1150 Euro im Jahr entlastet.

Auch die früheren Vorsitzenden Franz Müntefering, Kurt Beck und Hans-Jochen Vogel appellieren im “Tagesspiegel” (Freitagausgabe) an ihre Partei, den Weg für Koalitionsverhandlungen freizumachen. Müntefering warnte, ansonsten werde die Partei “eine derjenigen Sozialdemokratien werden, die in Europa keine Rolle mehr spielen”.

Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv plädieren inzwischen 61 Prozent der SPD-Wähler dafür, dass sich der Parteitag für Koalitionsgespräche entscheidet.Sollte es zu Neuwahlen kommen, wollen acht Prozent der SPD-Wähler vom vergangenen September nicht mehr für die Sozialdemokraten stimmen. “Damit würde die SPD auf einen Wert unter 17 Prozent fallen und endgültig ihren Status als Volkspartei verlieren”, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner. In der Sonntagsfrage büßen die Sozialdemokraten gegenüber der Vorwoche schon jetzt zwei Prozentpunkte ein und kommen nur noch auf 18 Prozent. SPD-Vize Ralf Stegner warnte bei Twitter, das Ergebnis einer “Sturzneuwal” könne leicht zu einem Albtraum mit gestärkten Rechten werden.

NAHLES: “KEIN PLAN B”

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat nach eigenen Worten “keinen Plan B” für den Fall einer Ablehnung von Koalitionsgesprächen. “Ich bin davon überzeugt, dass wir in den Sondierungen ein gutes Ergebnis erzielt haben, um das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger ganz konkret zu verbessern”, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Gleichzeitig warnte sie vor “Illusionen”, was mögliche Verhandlungen angehe. Sie werde beispielsweise “noch einmal einen Anlauf für die Bürgerversicherung” machen. “Aber ich streue den Leuten keinen Sand in die Augen.” Die Verhandlungen seien “an bestimmten Punkten ausgereizt”. Kritikern fehlen im Sondierungspapier mit der Union auch Steuererhöhungen für Reiche und die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen.

Der CDU-Wirtschaftsrat rät der SPD, ihr Führungsproblem in der Opposition zu lösen und sich dort zu regenerieren. Generalsekretär Wolfgang Steiger kritisierte in der “Neuen Osnabrücker Zeitung”, dass Schulz die parteiinternen Kritiker einer großen Koalition mit dem Hinweis auf die Halbzeit-Überprüfung des Bündnisses besänftigen wolle. “Damit entfällt das einzige positive Argument für die große Koalition, nämlich die angeblich stabilen Verhältnisse”, sagte er.