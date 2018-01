SPD trifft letzte Vorbereitungen für Koalitionsmarathon

Berlin (Reuters) - Einen Tag vor Beginn der Koalitionsgespräche mit der Union hat die SPD ihr Verhandlungsteam festgelegt.

Parteichef Martin Schulz übernimmt das Thema Europa. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz leitet die Arbeitsgruppe Steuern und Finanzen, wie Reuters aus der SPD-Klausur am Donnerstag erfuhr. Vier Monate nach der Bundestagswahl sollen die Verhandlungen am Freitag mit einem Treffen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD und ersten Sitzungen der 18 Arbeitsgruppen förmlich beginnen. Die SPD wehrte Fragen zur politischen Zukunft von Schulz ab, dem Teile der Partei nahelegen, keinen Ministerposten zu übernehmen.

“Jetzt geht’s los”, sagte Saarlands Vizeministerpräsidentin Anke Rehlinger bei der Ankunft zur SPD-Klausur. “Es geht überhaupt erst los.” Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin und SPD-Vize Manuela Schwesig machte deutlich, dass sich die SPD nicht unter Zeitdruck setzen lasse. “Es muss zügig gehen, aber wir müssen uns auch die notwendige Zeit nehmen, damit am Ende etwas Gutes dabei rauskommt, was die Menschen im Land überzeugt und was ihnen vor allem auch gut tut.”

Der vorläufige Zeitplan der Verhandlungen ist auf gut zwei Wochen angelegt mit möglichen Schlussberatungen der großen Verhandlungsrunde am Wochenende 3./4. Februar. Ziel ist ein Abschluss vor Beginn der heißen Phase des Karnevals mit Weiberfastnacht am 8. Februar. Für den Koalitionsvertrag muss die SPD noch ein Votum der über 440.000 Mitglieder einholen. Die neue Regierung soll bis Ostern stehen.

CSU-VIZE: KEIN RAUM FÜR ZUGESTÄNDNISSE BEIM FAMILIENNACHZUG

CSU-Vize Dorothee Bär sieht für ihre Partei keinen Raum für Zugeständnisse an die SPD beim Familiennachzug für Flüchtlinge. Bei diesem Thema seien alle Spielräume ausgeschöpft, sagte Bär in der ARD. “Wir haben den (Familiennachzug) ja ausverhandelt.” SPD-Chef Schulz hatte auf dem Sonderparteitag zugesagt, dass es eine Härtefallregelung im Sinne der SPD geben werde.

Der Parteitag verband die knappe Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zudem mit Forderungen, dass befristete Arbeitsverhältnisse die Ausnahme sein sollten und es konkrete Schritte zum Abbau einer Zwei-Klassen-Medizin geben müsse. Der CDU-Wirtschaftsrat machte sich unter anderem dafür stark, eine steuerliche Forschungsförderung zu schaffen, die alle Unternehmen unterstütze und bestehende Regeln ergänze.

GROSCHEK: SCHULZ IST MANNSCHAFTSKAPITÄN

Laut Schwesig will die SPD auch über Themen reden, bei denen man sich noch nicht einig sei, wie etwa die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. “Wir können es den jungen Menschen in Deutschland überhaupt gar nicht erklären, warum sie sich trotz guter Ausbildung, trotz gutem Studium von einem befristeten Vertrag zum nächsten durchhangeln müssen”, sagte Schwesig. Bisher hatte die SPD die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung verlangt. Im Parteitagsbeschluss wird dies aber nur noch als “geeignete Maßnahme” bezeichnet.

Die politische Zukunft von Parteichef Schulz sollte bei der Klausur nach Angaben von Teilnehmern nicht zur Sprache kommen. In Teilen der SPD wird diskutiert, dass Schulz nicht Mitglied des Kabinetts werden sollte, sondern sich als Parteichef auf den Erneuerungsprozess der SPD konzentrieren solle. Manche werten die als Möglichkeit, vor dem Mitgliedervotum ein Signal der Glaubwürdigkeit zu senden, da Schulz direkt nach der Bundestagswahl den Eintritt in ein Kabinett unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgeschlossen hatte. Seinerzeit wurde jedoch erwartet, dass Union, FDP und Grüne eine Regierung bilden und die SPD in die Opposition geht. In der SPD gehen viele davon aus, dass Schulz Außenminister werden will.

Schwesig und Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Michael Groschek wiesen Fragen nach der Zukunft von Schulz zurück. “Personaldiskussionen an dieser Stelle verbieten sich”, sagte Schwesig. Groschek sagte über Schulz: “Das ist der Mannschaftskapitän, oder?”