Groko-Unterhändler treffen Vorentscheidungen zur Rente

Berlin (Reuters) - CDU, CSU und SPD haben erste Festlegungen im Bereich Rente getroffen.

Nach Angaben aus Verhandlungskreisen einigten sie sich darauf, dass der Rentenbeitragssatz bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen soll. Die Finanzierung der Mütterrente soll nach Teilnehmerangaben wahrscheinlich zum Teil aus Steuermitteln, zum Teil aus der Rentenkasse selbst aufgebracht werden sollen. Aus der SPD kam am Mittwoch harte Kritik an dem Kompromiss über den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränkten Schutzstatus, der als ein Schlüssel für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen gilt.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich am Dienstagabend auf eine Reform der Pflegeversicherung geeinigt und ein Sofortprogramm mit 8000 zusätzlichen Pflegekräften beschlossen. Am Mittwoch tagten erneut mehrere der 17 Arbeitsgruppen, darunter die Finanzexperten. Die Union hatte darauf gepocht, dass der in den Sondierungen festgelegte Finanzrahmen von zusätzlichen 46 Milliarden Euro bis 2021 und deren Verteilung nicht erneut aufgeschnürt wird.

Am Donnerstag soll in den bis Sonntag geplanten Koalitionsverhandlungen dann wieder die Chefrunde mit 15 Spitzenpolitikern von CDU, CSU und SPD zusammentreten. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat in Aussicht gestellt, dass es beim Rententhema dann abschließende Ergebnisse geben könnte. Bereits in den Sondierungen war vereinbart worden, dass bis 2025 auch das heutige Niveau der gesetzlichen Rente von 48 Prozent eines Durchschnittslohns festgeschrieben werden soll. Die Fixierung des Beitragssatzes auf maximal 20 Prozent bis 2025 gilt bei den drei Parteien als möglich, weil mit weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen und einer Zunahme von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen gerechnet werde, hieß es zur Begründung.

Die Festschreibung des Beitragssatzes ist wichtig, weil dies auch Auswirkungen auf andere Wünsche von CDU, CSU und SPD für den Rentenbereich haben könnte. Dies betrifft etwa die von der CSU gewünschte Verbesserung der Mütterrente. Die Rentenversicherung beziffert die jährlichen Kosten dafür auf bis zu vier Milliarden Euro jährlich.

UNTERSCHIEDLICHE INTERPRETATION BEI FAMILIENNACHZUG

Für Streit sorgt weiterhin die am Dienstag erzielte Einigung der Unions- und SPD-Fraktionen zum Familiennachzug. Damit hatten die drei Parteien die Voraussetzung geschaffen, dass der Bundestag am Donnerstag mit den Stimmen beider Fraktionen die Aussetzung des Familiennachzuges bis zum 31. Juli verlängern kann. Die Einschränkung beim Familiennachzug gilt nur für Flüchtlinge, denen ein einjähriges Bleiberecht in Deutschland zugesprochen wurde. Anerkannte Flüchtlinge sind nicht betroffen. CDU, CSU und SPD stritten danach aber darüber, was der Kompromiss bedeutet und ob über das Sondierungsergebnis hinausgehe. Dabei war festgelegt worden, dass beim Familiennachzug bis zu 1000 Angehörige pro Monaten nach Deutschland kommen dürfen plus Angehörige im Rahmen von Härtefallregeln. Während die Union erklärt, die bisherigen Härtefallregeln würden weiter gelten, betonte SPD-Vize Ralf Stegner, dass diese künftig großzügiger ausgelegt werden könnten. Eine für Mittwoch geplante Tagung der Arbeitsgruppe Migration fand nicht statt, weil nach Unionsangaben die SPD-Unterhändler nicht erschienen.

Der SPD-Parteitag hatte Nachbesserungen gegenüber dem Sondierungsergebnis bei drei Punkten gefordert - beim Familiennachzug, bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen und beim Einstieg in die Abschaffung der “Zwei-Klassen-Medizin”. Juso-Chef Kevin Kühnert, Gegner einer neuen großen Koalition, kritisierte das Ergebnis zum Familiennachzug. “Dieser Auftrag ist nicht erfüllt worden”, sagte er im Deutschlandfunk. Wenn es in den Verhandlungen insgesamt nicht gelinge, mehr herauszuholen, müsse man Gespräche mit der Union abbrechen.

SPD-Vize Stegner forderte von CDU und CDU am Mittwoch mehr Kompromissbereitschaft. “Wenn CDU und CSU einen Koalitionsvertrag mit uns wollen, dann müssen sie sich schon bewegen”, sagte er im MDR. Er wisse nicht, ob eine Einigung bis Ende der Woche gelingen werde. Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder warnte dagegen vor einer Rückabwicklung der Agenda 2010. Man müsse aufpassen, dass in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD nicht frühere Arbeitsmarkt- und Sozialreformen zurückgedreht würden, sagt der CSU-Politiker der “Zeit” laut Vorabbericht. Die von der SPD geforderte Bürgerversicherung lehnt er ab. Die Arbeitgeber warnten davor, die unbefristeten Arbeitsverhältnisse infrage zu stellen. “Befristete Arbeitsverhältnisse sind ein unverzichtbarer Jobmotor”, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer am Mittwoch in Berlin.