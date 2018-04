Koalition treibt es auf die Zugspitze

Berlin (Reuters) - Die Fraktionsspitzen von Union und SPD im Bundestag wollen ihr Arbeitsprogramm Anfang Mai bei einer Klausurtagung auf dem höchsten Berg Deutschlands abstecken.

People are seen next to the highest German mountain, the Zugspitze, in Garmisch-Partenkirchen, Germany February 28, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Gastgeber der zweitägigen Sitzung am 7. und 8. Mai sei CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, hieß es am Freitag in Koalitionskreisen. Tagungsort am ersten Tag werde das Gletscherrestaurant Sonnalpin auf der Zugspitze sein. Dort gelangen die Teilnehmer per Seilbahn hin. Als Gast sei unter anderem der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, vorgesehen.

In Umfragen bewegen sich die Koalitionspartner unverändert in der Talsohle. Im ARD-Deutschlandtrend verloren Union und SPD im Zwei-Wochen-Vergleich jeweils einen Prozentpunkt. CDU und CSU kämen demnach auf 32 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die SPD erreichte 17 Prozent.