Ischinger warnt vor "Trittbrettfahrer"-Rolle Deutschlands

Berlin (Reuters) - Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt Deutschland davor, sich in der Sicherheitspolitik den Ruf eines “der weltbesten Trittbrettfahrer” zu verdienen.

Der frühere deutsche Chef-Diplomat forderte in einem am Dienstag veröffentlichten Reuters-Interview, dass CDU, CSU und SPD in einem Koalitionsvertrag Antworten geben müssten, wie sich Europa weltweit behaupten könne. Stattdessen verlören sich die möglichen Koalitionäre offenbar im “Kleinklein”. Ischinger organisiert die Münchner Sicherheitskonferenz, bei der vom 16. bis 18. Februar Dutzende Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister zusammenkommen.

Konkret fordert Ischinger ein klares Bekenntnis zu einer ausreichenden Finanzausstattung der Bundeswehr. “Es ist für mich nicht vorstellbar, dass eine Koalitionsvereinbarung zustande kommt, in der nicht mindestens das Fähigkeits-Bekenntnis zu den Nato-Zielen von Wales und Warschau vorkommt”, sagte er. “Ich widerspreche der Behauptung, die EU-Partner bekämen bei höheren deutschen Militärausgaben Angst vor uns”, fügte in Anspielung auf eine entsprechende Warnung von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hinzu: “Wie kann es sein, dass ein reiches Land mit 80 Millionen Einwohnern keine einsatzfähigen Hubschrauber in Afghanistan hat, kein einsetzbares U-Boot?”

Ischinger kritisierte die in den Groko-Sondierungen verabredeten Einschränkungen bei Rüstungsexporten und forderte von der Bundesregierung, ihr Veto bei außenpolitischen Entscheidungen in der EU aufzugeben. Zudem kritisierte er, dass Deutschland in vielen Bereichen stets einen deutschen Sonderweg suche. “Ich finde etwa die deutsche Beteiligung am Anti-IS-Kampf unter unserer Würde”, sagte er. “Das größte EU-Land ist zwar auch für den Sieg über die Terroristen in Syrien und Irak, wir machen Fotos – aber das dreckige Geschäft des Schießens sollen andere übernehmen. Wir dürfen nicht den Ruf erwerben, einer der weltbesten Trittbrettfahrer zu sein.”

EU-AUSSENPOLITIK SOLLTE VON EINSTIMMIGKEIT ABGEHEN

Nur die Einführung von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen in Europa ermögliche eine gemeinsame EU-Außenpolitik. “Deutschland muss hier mit gutem Beispiel vorangehen und anbieten, auf ein Veto bei außenpolitischen Entscheidungen verzichten.” Das hätte Signalwirkung in der EU: “Deutschland will Europa stärken statt dominieren.” Zudem gebe es derzeit mit Frankreich eine historische Chance. Ischinger forderte, dass Deutschland den Parlamentsvorbehalt bei Auslandseinsätzen einschränken müsse, damit das Land “ein glaubwürdiger Bündnispartner” sein könne, sagte er zur deutschen Sonderregelung in der Nato, dass der Bundestag jeder Entsendung deutscher Soldaten ins Ausland zuvor zustimmen muss.

Sehr kritisch sieht er das Sondierungsergebnis zu Rüstungsexporten, das weitere Restriktionen vorsieht. Die Lösung wäre eine gemeinsame europäische Rüstungsexport-Richtlinie, die dann für alle gelten sollte. “Aber ausgerechnet die Deutschen, die sich für so europafreundlich halten, suchen auch hier wieder einen nationalen Sonderweg.”

Zugleich betonte Ischinger aber, dass Deutschland sich in einigen Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik tatsächlich bewegt habe - nur erkläre die Bundesregierung dies nicht ausreichend. Als Beispiele nannte er die militärische Ausrüstung der irakischen Kurden. “Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg sind zudem deutsche Truppen zum Schutz Alliierter im Ausland, in Litauen, stationiert worden. Das ist ein historischer Aufbruch.” In Deutschland werde viel über Haftungsübernahmen etwa beim Euro diskutiert. “Aber durch die Truppenverlegung nach Litauen sind wir richtigerweise in das Haftungsversprechen eingetreten, das wir im Nato-Vertrag geleistet haben”, sagte er.

Der deutsche Einsatz in Mali sei ein weiteres Beispiel dafür, dass Deutschland sich bewege. “Bundesregierungen haben jahrzehntelang französische Ansinnen nach deutscher Beteiligung in Afrika abgewehrt, weil man einen französischen Versuch unterstellte, uns in postkoloniale französische Händel hineinzuziehen.” Jetzt habe man auch in Berlin erkannt, dass es dabei auch um deutsche Sicherheit gehe. Auch die Vermittlung im Ukraine-Konflikte gehöre dazu.