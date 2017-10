ANALYSE-Parteien geraten vor Jamaika in erste Stürme

Berlin (Reuters) - Am Donnerstagabend versprühten die Jamaika-Unterhändler nach einem langen, aber wenig erfolgreichen Verhandlungstag noch unberirrt ihren guten Willen.

People with umbrellas stand in front of the Reichstag in Berlin, Germany October 29, 2017. REUTERS/Axel Schmidt - RC1944C58080

“Natürlich würden wir gerne Verantwortung übernehmen. Das ist doch völlig klar: Ministerien, Gesetze machen, mit Milliarden in die Bildung reingehen und große Probleme lösen”, sagte FDP-Chef Christian Lindner. Schon am nächsten Morgen begannen CDU, CSU, FDP und Grüne allerdings mit der taktischen Positionierung für die nächste Sondierung - und sparten nicht mit gegenseitiger Kritik. Das wirft die Frage auf, ob das Quartett auf dem Weg nach Jamaika bereits vom Ziel abgekommen ist. Mit “50 zu 50” bezifferte etwa die FDP-Politikerin Katja Suding am Freitag die Chancen auf ein Bündnis.

Der Theaterdonner sollte nicht verdecken, dass die Verhandlungspartner tatsächlich bereits einen erheblichen Teil des Weges zurückgelegt haben: Nach der Wahl folgte zunächst eine Abkühl-Phase von drei Wochen. Trotz der Verzögerung galt dies als wichtige psychologische Pause, in der die vier Parteien das nach dem frühen Rückzug der SPD scheinbar Unvermeidliche akzeptieren lernten. Es schloss sich eine Woche des Schnupperns am Ex-Gegner mit Vor-Sondierungen an, in der etwa CSU-Chef Horst Seehofer einen fast schon historischen Besuch in der Grünen-Parteizentrale absolvierte. Nun liegen die ersten echten Runden mit harten Themen wie Finanzen, Klima oder Migration hinter den Verhandlern und es gibt - kaum überraschend - erste Probleme.

ERSTE LERNERFAHRUNG EINES UNGLEICHEN QUARTETTS

Natürlich betonen sowohl Lindner als auch Grünen-Politiker wie Robert Habeck oder CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, dass die Koalition noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte die Grünen nach Teilnehmerangaben in den Gesprächen am Donnerstag gar, dass ohne eine Begrenzung der Zuwanderung keine Regierung zustande kommen werde. Aber die ersten Gespräche waren auch ein Testfall, wie so unterschiedliche Parteien miteinander zurecht kommen können. “Und die Bilanz ist entgegen dem öffentlichen kritischen Trommeln besser als gedacht”, heißt es in der CDU.

Das liegt zum einen daran, dass eigentlich Undenkbares für viele CSU- und FDP-Politiker wie direkte Verhandlungen mit dem linken Grünen Jürgen Trittin längst eingetreten ist. Bei den Themen Finanzen und Europa liegen zudem die ersten Papiere vor, die die weiteren Debatten strukturieren und Vorentscheidungen festlegen. Dass es bisher noch keine Ergebnisse über Klima und Flüchtlinge gibt, ist wenig überraschend. Denn diese beiden Themen berühren die Markenkerne von Grünen und CSU. Die FDP wiederum will auf beiden Feldern deutlich machen, dass es “Trendwenden” zur bisherigen Politik der großen Koalition gibt.

Folglich wurden im grünen Verhandlungsteam die am Donnerstag aufgetretenen Schwierigkeiten nicht als Bruchstellen der Sondierungen gewertet. Mit den Vorwürfen vor allem an die Adresse der FDP, bei den vereinbarten Klima-Zielen einen Rückzieher gemacht zu haben, sollte vor allem den Partei-Linken signalisiert werden, man lasse sich nicht über den Tisch ziehen. Denn im linken Flügel, der vor der Wahl ein rot-rot-grünes Bündnis favorisiert hatte, ist das Misstrauen gegen eine Jamaika-Koalition viel stärker als bei den Realos, die schwarz-grünen Bündnissen gegenüber aufgeschlossen sind.

WO STECKEN DIE TORPEDOS?

In der CDU will man von Alarmismus ohnehin nichts wissen. Denn es sei ja bewusst entschieden worden, die Sondierung mit den schwersten Brocken zu beginnen - quasi als Testlauf, ob Gespräche überhaupt sinnvoll seien. Alle Dissonanzen dieser Woche werden deshalb als Anfängerfehler einer ungewöhnlichen Parteienkonstellation gewertet: Dabei zeigte sich auch, von wem die Jamaika-Gespräche noch torpediert werden könnten. So stellte Trittin das Erreichen der “Schwarzen Null” im Etat kurz nach der Veröffentlichung des gemeinsamen Papiers wieder infrage. Die FDP revanchierte sich mit der Interpretation, dass der im Papier erwähnte “Abbau” des Soli als “Abschaffung” verstanden werden müsse - was wiederum die drei anderen Partner provozierte.

Von allen Seiten wird eingeräumt, dass in den Gesprächen die Kluft zwischen den vier Parteien tatsächlich groß gewesen sei. Aber es sei eben auch klar geworden, dass eine Einigung nicht unmöglich sei. In einer einstündigen Aussprache versicherten sich die Verhandlungsführer am Donnerstag deshalb erst einmal gegenseitig guten Willen und gelobten Besserung. Am Wochenende sollen alle in Ruhe nachdenken, wie sie “konstruktiver” in die nächsten Sondierungsrunden kommende Woche ziehen. Dann stehen mit Bildung oder Arbeit potentiell einfachere Themen an.