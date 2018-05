Kauder - Etwas größere Entlastung bei Sozialbeiträgen möglich

Berlin (Reuters) - Unionsfraktionschef Volker Kauder erteilt trotz absehbar höherer Steuereinnahmen in den nächsten Jahren neuen Ausgabewünschen eine Absage.

Volker Kauder of the Christian Democratic Union (CDU) addresses the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, April 26, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

“Im Augenblick haben wir gar nicht mehr zu verteilen”, sagte Kauder am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Sollte es tatsächlich Spielräume geben, dann seien im Koalitionsvertrag Bereiche definiert, in die dieses Geld fließen könnte, zum Beispiel in die Entwicklungshilfe und die Bundeswehr. “Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger entlasten, beispielsweise bei den Sozialversicherungsbeiträgen, da könnten wir uns auch ein bisschen mehr vorstellen, als wir vereinbart haben”, merkte er jedoch an. Darüber werde noch zu reden sein.

Kauder äußerte sich am Rande der Klausur der Koalitionsspitzen, die am Dienstag zu Ende geht. Zu den umstrittenen Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt über eine “Anti-Abschiebe-Industrie” merkte Kauder an, der CSU-Politiker habe richtigerweise darauf hingewiesen, dass jetzt schnell die sogenannten Ankerzentren für Flüchtlinge eingerichtet werden sollten. Die Entscheidung, ob ein Betroffener Asyl erhalte oder nicht, müsse schneller getroffen werden. “Natürlich bleibt es dabei, dass der Rechtsstaat Möglichkeiten zur Verfügung stellt, die auch genutzt werden können.”