SPD-Generalsekretär - "Ball liegt jetzt bei Merkel"

Berlin (Reuters) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rechnet mit baldiger Klarheit darüber, ob Union und SPD bei der Bildung einer Regierung zusammenarbeiten.

Lars Klingbeil of the Social Democratic Party (SPD) delivers a speech during the SPD party convention in Berlin, Germany December 8, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Wie schnell es gehen werde, sei in erster Linie Sache der Union, sagte Klingbeil am Montag in der ARD. Die SPD habe ihre Linie auf ihrem Parteitag klargemacht. Nun sei die Frage, was CDU und CSU wollten. Klingbeil bekräftigte, dass die Sozialdemokraten auf ergebnisoffenen Gesprächen beharren. Möglich seien eine Koalition, eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen.

“Der Ball liegt jetzt erst einmal bei Frau Merkel”, sagte Klingbeil. Inhaltlich wolle die SPD unter anderem über Investitionen ins Bildungssystem, über eine Neuaufstellung des Gesundheitssystems, vor allem aber auch über Europa sprechen. “Wir brauchen endlich eine Antwort auf Macron”, forderte er mit Blick auf die Reformvorschläge des französischen Präsidenten.

SPD und Union wollen sich am Mittwoch treffen, um über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Die CDU will am Montag ihre Verhandlungslinie festlegen.