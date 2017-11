Sachsens Ministerpräsident Tillich gegen Braunkohleausstieg schon 2020

Berlin (Reuters) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat die Grünen-Forderungen nach einem kompletten Ausstieg aus der Kohle 2020 zurückgewiesen.

Stanislaw Tillich, outgoing Minister President of the Free State of Saxony leaves after exploratory talks about forming a new coalition government between CDU/CSU, Green Party and the Free democratic Party (FDP) in Berlin, Germany, October 20, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Es werde in Europa mit dem Atomausstieg in Deutschland und der deutlichen Reduzierung der Atomenergie in Frankreich eher eine Phase der Stromknappheit statt des Überschusses geben, sagte der CDU-Politiker dem MDR am Freitag am Rande der Jamaika-Sondierungen in Berlin. Zudem dürfe man Menschen in den betroffenen Braunkohle-Regionen nicht die Lebensgrundlage abschneiden. Deshalb dürfe es keinen “übereilten Ausstieg” aus der Braunkohle geben. Vor Jahren habe sich der Staat auch um die 16.000 Opel-Beschäftigen in Rüsselsheim gekümmert, sagte Tillich. Jetzt gehe es allein in Sachsen um 33.000 Menschen. “Bevor Entscheidungen um die Beendigung der Braunkohlewirtschaft getroffen werden, müssen den Regionen zuerst nachhaltige Zukunftsperspektiven eröffnet und diese finanziell untersetzt werden”, hatte er schon am 30. Oktober 2017 in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel gefordert.

In den Jamaika-Sondierungen ist strittig, wie die deutschen Klimaziele für 2020 und 2030 erreicht werden sollen. Die Grünen wollen einen zügigen Ausstieg aus der Braunkohle, was bei Union und FDP auf Bedenken stößt. Am Ende werde ein Machtwort der Parteivorsitzenden nötig sein, sagte Tillich.