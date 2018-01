Gewerkschaften und Kommunen ermuntern SPD zu Groko

Berlin (Reuters) - Im Ringen um Zustimmung der Basis zu Koalitionsverhandlungen mit der Union bekommt die SPD-Spitze Rückenwind von Gewerkschaften und den Kommunen.

Acting German Chancellor Angela Merkel and Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz attend a news conference after exploratory talks about forming a new coalition government at the SPD headquarters in Berlin, Germany, January 12, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke TPX IMAGES OF THE DAY

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sprach am Montag von “positiven Einzelmaßnahmen” für Beschäftigte im Sondierungspapier von Union und SPD. Verdi-Chef Frank Bsirske machte “spürbare Vorteile” für Arbeitnehmer aus. Beide forderten, in Koalitionsverhandlungen Nachbesserungen zu erreichen. Bei der SPD ist ungewiss, ob ein Sonderparteitag am Sonntag grünes Licht für Verhandlungen mit der Union gibt. Fraktionschefin Andrea Nahles warf parteiinternen Kritikern vor, das Sondierungsergebnis mutwillig schlecht zu reden.

Auch die Spitzenverbände der Kommunen forderten die SPD auf, nun in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Der Städte- und Gemeindebund appellierte an die Delegierten des SPD-Parteitages, “sich einer Regierungsbildung nicht zu verweigern”.Auch der Deutsche Städtetag sieht in dem am Freitag von Union und SPD nach einem 24-Stunden-Sondierungs-Marathon vereinbarten 28-Seiten-Papier “eine Reihe von Ansätzen für ein kommunalfreundliches Handeln”. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sagte Reuters: “Wir erwarten, dass der SPD-Sonderparteitag die Sondierungsergebnisse billigt.”

SPD-VIZECHEFS STEGNER UND SCHÄFER-GÜMBEL FÜR NACHBESSERUNGEN

Nahles sprach im Deutschlandfunk von einem guten Ergebnis der Sondierungsgespräche, mit dem sie sehr zufrieden sei. “Wir haben 20,5 Prozent gehabt, und dafür haben wir sehr viel rausverhandelt”, sagte sie mit Blick auf das SPD-Abschneiden bei der Bundestagswahl. “Da wird jetzt ein Ergebnis schlechtgeredet von einigen, die, egal was wir rausgehandelt hätten, gegen die Groko sind.” Dies gelte etwa für die Jusos, deren Urteil mit einer Ablehnung der Verhandlungen vorher festgestanden habe. Sie wisse nicht, ob sie alle überzeugen könne, “aber eine Mehrheit, da bin ich optimistisch”. Ein richtig dicker Punkt sei etwa die ausgehandelte Haltelinie beim Rentenniveau von 48 Prozent.

Einer der lautstärksten Gegner von Koalitionsverhandlungen ist der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos, Kevin Kühnert. Er bekräftigte am Montag, dass sich “viele zentrale Ziele der SPD” wie etwa die Bürgerversicherung oder eine andere Vermögensverteilung im Sondierungspapier nicht wiederfänden.

SPD-Vizechef Ralf Stegner machte deutlich, dass seine Partei in Koalitionsverhandlungen noch Änderungen erzielen wolle. Das Ergebnis der Gespräche mit der Union sei “eine vernünftige Grundlage dafür, dass unser Bundesparteitag sich für Koalitionsverhandlungen ausspricht”, verbreitete Stegner über Twitter. “Aber es kann noch nicht das Endergebnis sein.” Ähnlich äußerte sich auch SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel am Sonntagabend im ZDF: “Wer glaubt, dass das Sondierungsergebnis automatisch der Koalitionsvertrag ist, der irrt sich natürlich.” In Koalitionsverhandlungen “wird es sicherlich auch noch Veränderungen geben”.

In Dortmund wollten SPD-Chef Martin Schulz und Nahles am Montagabend bei der nordrhein-westfälischen Basis für eine Zustimmung zum Ergebnispapier werben. “Wir haben eine lange Liste von Punkten durchgesetzt, die das Leben der Menschen ganz konkret verbessern”, sagte Schulz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. “Daran gibt es nichts kleinzureden.” Trotz SPD-interner Kritik am Sondierungsergebnis sind die meisten Anhänger der Partei laut einer Umfrage für eine Fortsetzung der großen Koalition: 56 Prozent von ihnen fänden es laut einer Forsa-Befragung für RTL gut, wenn es zu einer Neuauflage käme.

UNION: SPD MUSS ÜBER ERFOLGE SPRECHEN

Unions-Fraktionschef Volker Kauder lehnt ebenso wie die CSU-Spitze Nachverhandlungen ab. “Was jetzt als Konsens auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, an dem gibt es nichts mehr zu rütteln”, sagte er “Bild”. Die SPD habe viel erreicht: “Darüber muss sie jetzt auch mal reden.” CSU-Chef Horst Seehofer sagte: “Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Zuge der Koalitionsverhandlungen die Sondierungsergebnisse substanziell verändern.” CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der die Kritik der Jusos als “Zwergenaufstand” bezeichnet hatte, betonte: “Ich glaube, dass da alle drei Parteien sehr zufrieden sein können.” Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder mahnte: “Ich würde raten, dass man über die Erfolge spricht und nicht herummäkelt an diesem Ergebnis.”

Am Wochenende hatte ein Landesparteitag der SPD in Sachsen-Anhalt mit knapper Mehrheit gegen Koalitionsverhandlungen gestimmt. Der Verband stellt sechs von 600 Delegierten des Bundesparteitages. Die niedersächsische SPD-Spitze empfahl dagegen am Sonntag mit 16 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen die Aufnahme von Verhandlungen. Der dortige Landesverband stellt mit 81 Delegierten die zweitgrößte Gruppe beim Parteitag. Der stärkste Verband mit 144 Delegierten ist Nordrhein-Westfalen.