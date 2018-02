Union und SPD wollen Deutsche Welle weiter ausbauen

Berlin (Reuters) - Union und SPD wollen den deutschen Auslandssender Deutsche Welle auf das Niveau anderer europäischer Sender wie Radio France Internationale oder die BBC bringen.

”Wir möchten die Deutsche Welle fitmachen für das 21. Jahrhundert“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Samstag bei der Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Kultur. ”Wichtig ist, die Deutsche Welle wettbewerbsfähig zu machen mit anderen vergleichbaren europäischen Sendern. Eine Erhöhung des Budgets für die Deutsche Welle sei in den 46 Milliarden zusätzlichen Finanzspielraums abgesichert, sagte sie. Der Etat des Senders betrug 2016 rund 270 Millionen Euro; er wurde 2017 auf knapp 300 Millionen Euro aufgestockt.

Der für Europa zuständige Staatsminister im Außenministerium, Michael Roth (SPD), betonte die hohe außen- und europapolitische Bedeutung des Senders. Die Deutsche Welle sei “das wichtigste Instrument, um Medienpluralismus in Europa zu fördern”. Dies gelte vor allem in Regionen, wo Pressefreiheit wenig gelte. So habe der Sender seine Aktivitäten in Südost- und Osteuropa, der Ukraine, Russland und der arabischen Welt erheblich ausgeweitet. “Das hat dazu beigetragen, dass die Stimme der Freiheit und die Stimme der Demokratie lauter wird”, sagte Roth.

Die Erhöhung des Etats ist auch eine Reaktion darauf, dass etliche Staaten in den vergangenen Jahren die Ausstattung ihrer staatlichen Auslands-TV-Programme erheblich ausgeweitet haben. Dazu gehört der Sender Russia Today, der in vielen Sprachen sendet, darunter auch in deutscher Sprache.