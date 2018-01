Laschet - Sondierungen kommen gut voran

Berlin (Reuters) - Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD kommen nach den Worten des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet gut voran.

Armin Laschet of the Christian Democratic Union (CDU) arrives for exploratory talks about forming a new coalition government at the SPD headquarters in Berlin, Germany, January 7, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Es waren gestern sehr gute, sehr konzentrierte Gespräche”, sagte der CDU-Politiker am Montag vor dem Beginn des zweiten Sondierungstages in Berlin. “Mein Eindruck ist, dass wir gut vorankommen. Wir sind gleich in die Sacharbeit eingestiegen”, fügte Laschet hinzu, der für die CDU in der Arbeitsgruppe Energie/Klimaschutz/Umwelt verhandelt. Der Unterschied zu den gescheiterten Jamaika-Sondierungen sei, dass sich die Akteure der drei Parteien bereits kennen würden. “Jeder weiß, dass wir in dieser Woche ein gutes Ergebnis zustande bringen müssen.”

Am Morgen wird die Arbeit in einigen der 15 Arbeitsgruppen fortgesetzt, die bereits am Sonntag getagt hatten. Im Laufe des Tages kommen auch die Partei- und Fraktionschefs sowie die große Runde mit je 13 Vertretern der drei Parteien zusammen. Ein Ergebnis der Sondierungen soll nach der fünften Verhandlungsrunde am Donnerstag vorgelegt werden.