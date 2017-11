Merkel betont Bedeutung von Jamaika-Koalition für Deutschland

Berlin (Reuters) - Kurz vor der wohl entscheidenden Sondierungsrunde zur Bildung einer Jamaika-Koalition hat Kanzlerin Angela Merkel Kompromissbereitschaft von Union, FDP und Grünen gefordert.

German Chancellor Angela Merkel speaks as she arrives for exploratory talks at the German Parliamentary Society about forming a new coalition government in Berlin, Germany, November 16, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

“Wenn das gelingt, (...) kann daraus etwas sehr Wichtiges für unser Land entstehen in einer Zeit großer Polarisierung”, sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin. Auch Politiker anderer Parteien forderten Kompromisse. “Wir schaffen das”, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der die Jamaika-Koalition in Kiel leitet. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, sieht die Chancen dafür auf Bundesebene wie CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller bei 50 Prozent.

Union, FDP und Grüne wollen in der Nacht zu Freitag ihre Sondierungen abschließen und danach entscheiden, ob sie ihren Parteien Koalitionsverhandlungen empfehlen. Am Donnerstag tagen zunächst die Parteien für sich. Dann berät eine Kerngruppe aus je zwei Politikern jeder Partei. Am Nachmittag kommt eine größere Runde zusammen, bevor sich am Abend die Parteichefs und Chefunterhändler zurückziehen und versuchen, die letzten Streitpunkte zu klären. Dazu zählten die Themen Klima, Migration, Verkehr und Landwirtschaft, sagte CDU-Vizechefin Julia Klöckner.

NOCH VIELE STREITPUNKTE

Merkel sieht nach eigenen Worten alle Unterhändler in der Verantwortung. “Heute ist der Tag, an dem wir uns auch in die Situation des jeweils anderen hineinversetzen müssen.” Es sei normal, dass so verschiedene Parteien mit sehr unterschiedlichen Identitäten für ihre Interessen kämpften. Aber es müsse einen Willen zur Einigung geben.

Dennoch brechen immer wieder alte und neue Konflikte auf. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth zeigte sich besorgt, dass es noch viele Streitpunkte gebe. Sie forderte vor allem die CSU als “Regionalpartei” auf, Kompromissbereitschaft etwa beim Familiennachzug für Flüchtlinge zu zeigen. Grünen-Faktionschef Anton Hofreiter sagte im Sender n-tv: “Es wird sich zeigen, ob die andere Seite heute Nacht in der Lage ist, sich einen Ruck zu geben.” Die vergangenen Tage waren vor allem von Auseinandersetzungen zwischen Grünen und der CSU geprägt, die sich gegenseitig ideologische Positionen und einen unfairen Umgangston vorwarfen. Beide Parteien stehen unter Druck. Die Grünen-Spitze muss am 25. November von einem Parteitag die Zustimmung zu formellen Koalitionsverhandlungen bekommen. In der CSU tobt vor der bayerischen Landtagswahl 2018 ein Machtkampf.

Entwicklungsminister Müller kritisierte, dass Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin bei den Sondierungen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan infrage gestellt habe. In der Außenpolitik brauche Deutschland Verlässlichkeit und Vertrauen aller Partner. Dies hatte auch Unionsfraktionschef Volker Kauder gefordert. Er warnte bereits am Mittwoch vor deutschen Sonderwegen in der Außenpolitik.

SCHWIERIGE ENTSCHEIDUNGEN ÜBER FINANZEN

In der Chefrunde muss am Ende auch geklärt werden, welche der von den Fachpolitikern verabredeten Projekte finanziert werden können. Über den zusätzlichen Spielraum durch Steuermehreinnahmen in den kommenden vier Jahren gibt es immer noch Diskussionen. Er wird von Verhandlungsteilnehmern auf einen Betrag zwischen 35 und 40 Milliarden Euro geschätzt.

Finanzpolitiker aller vier Parteien wiesen darauf hin, dass der Spielraum nicht für alle Vorhaben ausreichen dürfte. Deshalb müsse es eine Prioritätenliste geben. Die FDP etwa fordert den völligen Abbau des Solidaritätszuschlages in dieser Legislaturperiode. Die CSU möchte Mütter bei der Rentenberechnung erneut besserstellen. Alle Parteien wollen mehr Geld für Bildung, Forschung, Entwicklungshilfe und Digitalisierung. Für den Breitbandausbau sollen neben Steuergeldern auch Erlöse aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen genutzt werden. Dazu kommen eventuell auch Mittel aus dem Verkauf von Bundesbeteiligungen.