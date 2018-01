Merkel - Deutschland braucht rasch handlungsfähige Regierung

Davos (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine schnelle Regierungsbildung mit der SPD angemahnt.

Man rede immer davon, dass man eine stabile Regierung brauche, sagte Merkel am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. “Wenn man alles durchdacht hat ..., komme ich immer wieder zur Überzeugung, dass es für die Handlungsfähigkeit eines Landes wirklich wichtig ist”, betonte sie.

Man müsse vor allem Geduld haben, antwortete Merkel auf die Frage, was sie aus dem nun seit mehr als 100 Tage andauernden Versuch zur Regierungsbildung gelernt habe. Außerdem sei ihr klar geworden, wie viel sich in vier Monaten in der Welt verändere - und “dass ein Land, das auch seinen Beitrag leisten will zur Gestaltung der Globalisierung, eigentlich rund um die Uhr handlungsfähig sein sollte”. Wahrscheinlich am Freitag will die SPD Koalitionsverhandlungen mit der Union beginnen. Merkel dringt auf eine Regierungsbildung bis Ostern.