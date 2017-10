HINTERGRUND-Die Spekulationen über Ministerienzuschnitte bei "Jamaika"

Berlin (Reuters) - Am Wochenende wurde in Medien kräftig spekuliert, wie in einer Jamaika-Koalition der Zuschnitt des Finanzministeriums aussehen könnte.

Angela Merkel, leader of the Christian Democratic Union (CDU) is seen after exploratory talks about forming a new coalition government between CDU/CSU, Green Party and the Free democratic Party (FDP) in Berlin, Germany, October 20, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Am Montag versuchte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister und FDP-Unterhändler Volker Wissing, die Debatte einzuordnen. “Wer schon mal Koalitionsgespräche ... oder vorbereitende Sondierungen geführt hat, der weiß, es gilt ein ganz wichtiger Grundsatz: Ressorts werden zu Beginn weder zugeteilt noch zugeschnitten”, sagte er im Deutschlandfunk. Auch in der Union wurde ein “Spiegel”-Bericht, dass das Finanzministerium angeblich im Fall eines FDP-Ministers die Europa-Zuständigkeit abgeben solle, als pure Spekulation abgetan.

Das hindert Politiker sowie Medien aber wie schon nach früheren Bundestagswahlen nicht daran, den Blick auf mögliche Zuschnitte von Ministerien zu werfen. Ein Überblick über die kursierenden Spekulationen:

FINANZMINISTERIUM

Unklar ist, wer das Ministerium überhaupt besetzen möchte und wird. Sowohl Union als auch FDP und Grünen werden Ambitionen nachgesagt. Denkbare Veränderungen im Zuschnitt könnten eigentlich nur die erwähnte Koordinierung eines Teil der Europapolitik betreffen oder den Zoll, der auch die Einhaltung des Mindestlohns kontrolliert. In allen Parteien gibt es eine Debatte über den tatsächlichen Gestaltungsspielraum des Ministeriums in der Haushalts- und der Europapolitik. Auch unter Minister Wolfgang Schäuble gab letztlich immer Kanzlerin Angela Merkel den entscheidenden Kurs vor, etwa bei der Entscheidung über den Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone oder der Einbeziehung des Internationalen Währungsfonds bei Euro-Hilfsprogrammen.

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM, VERKEHRSMINISTERIUM

Immer wieder umstritten ist der Zuschnitt des Wirtschaftsministeriums, das Schnittstellen zu vielen anderen Ressorts aufweist. Zum einen könnte die Europa-Koordinierung dorthin wechseln, wo sie zumindest zum Teil einmal war. Zum anderen ist die Frage, ob die Zuständigkeit für Energie und Digitales bleibt. Sollten die Grünen etwa das Umweltministerium beanspruchen und erhalten, dürfte der Streit erneut aufbrechen, ob dort dann auch die Energie-Kompetenz gebündelt werden sollte.

Die Zersplitterung der Digital-Zuständigkeit wird parteiübergreifend kritisiert. Früher gab es zudem auch schon mal die Ressorts Wirtschaft und Arbeit unter einem Dach. In Zeiten sinkender Arbeitslosigkeit und nötiger Zuwanderung geistert diese Idee trotz der Größe der Ministerien durchaus als überlegenswert durch die Sondierungs-Parteien. Immer wieder gibt es zudem Überlegungen, aus dem Wirtschafts- ein Zukunftsministerium zu bauen, das etwa mit Forschung und Bildung kombiniert werden könnte. Eine weitere Idee ist ein Infrastrukturministerium, das sowohl für den Breitband- und Verkehrswegeausbau zuständig sein könnte.

INNENMINISTERIUM UND ZUWANDERUNG

Dementsprechend umstritten ist, ob die Themen Zuwanderung, Integration oder Digitales/Cybersicherheit beim Innenministerium richtig angesiedelt sind. Auch hier wäre ein Neuzuschnitt denkbar, zumal erstmals alle Sondierungspartner sich für ein aktives Zuwanderungsgesetz ausgesprochen haben. Das Innenministerium gilt als dagegen traditionell als “Begrenzungs”-Ministerium in diesem Bereich, weil es Sicherheits- und nicht Wirtschaftsüberlegungen in den Vordergrund stellt.

DIGITALMINISTERIUM UND INFRASTRUKTUR

Eine der Ideen ist ein eigenes Digitalministerium, in dem die in der letzten Legislaturperiode vor allem zwischen Innen-, Wirtschaft- und Verkehrsministerium gesplitteten Zuständigkeiten gebündelt werden könnte. Merkel hat einen Alternativvorschlag gemacht und will einen Staatsminister für Digitales im Kanzleramt ansiedeln. Ihr Argument: Der digitale Wandel durchzieht alle Politikbereiche, auch Arbeit oder Forschung, so dass es eher auf eine bessere Koordinierung denn auf ein eigenes Ministerium ankomme.

LÄNDLICHER RAUM

Vor allem CSU-Politiker wie Christian Schmidt fordern ein eigenes Ministerium für den ländlichen Raum. Tatsächlich soll eines der großen Themen einer Jamaika-Koalition der bessere Zusammenhalt der Gesellschaft, die Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen und der Kampf gegen das Auseinanderdriften von Stadt und Land werden. In einem neuen Ministerium, so schlagen auch kommunale Vertreter vor, könnten Zuständigkeiten für die Versorgung der Menschen in ländlichen Gebieten etwa mit Ärzten, staatlichen Behörden oder digitaler Infrastruktur gebündelt werde. Denkbar wäre auch eine Kombination mit dem Thema Landwirtschaft. Verbraucherschutz dagegen könnte entweder dort, in Justiz- oder Umweltministerium angedockt werden.

AUSSEN UND ENTWICKLUNG

Ein Dauerthema vor allem für die FDP ist eine Zusammenlegung von Außen- und Entwicklungsministerium. Ein solches Modell, das die Partei bereits 2009 gefordert hatte, aber nicht durchsetzen konnte, gibt es in mehreren Staaten. FDP-Chef Christian Lindner hat dies vor wenigen Wochen wieder ins Gespräch gebracht.