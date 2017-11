Jamaika-Poker lässt Börsianer kalt - Neuwahl könnte Stimmung drücken

Berlin, 17. Nov (Reuters) - Die sich hinziehende Sondierung zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen treibt Börsianern keine Schweißperlen auf die Stirn - vorerst jedenfalls. “Die Sondierungsgespräche spielen an den Märkten keine Rolle”, konstatierte Philipp Finter, Anlagestratege des Bankhauses Sal. Oppenheim, am Freitag. Der deutsche Leitindex Dax lag nahezu unverändert bei gut 13.000 Punkten, der Euro kostete 1,18 Dollar. Den Unterhändlern der vier Parteien gelang in der Nacht zum Freitag keine Einigung auf eine Grundlage für ein Regierungsbündnis, weshalb bis ins Wochenende nachverhandelt werden dürfte.

“Die Börsianer gehen mehrheitlich noch immer davon aus, dass eine Jamaika-Koalition zustande kommen wird”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Sollte es allerdings zu Neuwahlen kommen, könnte es mit der Ruhe an den Märkten vorbei sein. “In diesem Fall wäre Deutschland politisch für eine längere Zeit gelähmt, die Unsicherheit würde deutlich zunehmen. Im Fall einer Neuwahl rechne ich deshalb mit deutlichen Kursverlusten und zunehmenden Schwankungen am deutschen Aktienmarkt.”

Sal. Oppenheim-Experte Finter erwartet aber auch bei Neuwahlen keine großen Verwerfungen. Schließlich habe die nationale Politik nicht unmittelbar Einfluss auf die Marktentwicklung. “Am Beispiel der geplanten US-Steuerreform zeigt sich, wie radikal politische Reformvorhaben sein müssen, um Märkte zu bewegen. Dagegen dürfte die Frage, ob der Solidaritätszuschlag nun abgeschafft wird und, wenn ja, in wie vielen Stufen, die Marktteilnehmer in ihren Investment-Entscheidungen nicht nachhaltig beeinflussen.”

