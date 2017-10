Parteien stecken vor Jamaika-Sondierungen Prioritäten ab

Berlin (Reuters) - Vor der zweiten Runde der Jamaika-Sondierungsgespräche in Berlin haben die vier Parteien am Wochenende ihre Prioritäten hervorgehoben.

Stanislaw Tillich, outgoing Minister President of the Free State of Saxony and CDU's Julia Kloeckner are seen through a window during exploratory talks about forming a new coalition government between CDU/CSU, Green Party and the Free democratic Party (FDP) in Berlin, Germany, October 20, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Grünen-Chef Cem Özdemir nannte erneut mehr Ambitionen in der Klimapolitik als Voraussetzung für seine Partei, eine Koalition mit Union und FDP einzugehen. FDP-Chef Christian Lindner stellte das Thema Bildung in den Vordergrund, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer verlangte massive Investitionen in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn forderte FDP und Grüne auf, den Kompromiss der Unionsparteien zur Migration zum Kern des gemeinsamen Regierungsbündnisses zu machen. Die Sondierungsgespräche sollen nach der ersten großen Runde vom Freitagabend am Dienstag fortgesetzt werden. Dann stehen die Themen Finanzen und Europa auf der Agenda.

Beim Thema Steuern schloss Spahn, der auch Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ist, die von den Grünen geforderte Anhebung des Spitzensteuersatzes nicht kategorisch aus. “Es geht darum, all die Menschen zu entlasten, die jeden Tag hart arbeiten”, sagte Spahn der “Welt am Sonntag”. Zu Beginn der Verhandlungen gebe es keine roten Linien. Im Wahlprogramm hatte die Union Steuererhöhungen eine Absage erteilt. Seehofer hatte am Samstag noch gelobt, dass er von den Grünen in den Sondierungen bisher keine “Arie über die große Steuererhöhung” gehört habe.

Spahn forderte von FDP und Grünen, sich auf den Kompromiss von CDU und CSU in der Migrationspolitik einzulassen. Der Plan könne noch ergänzt werden, etwa durch ein Einwanderungsgesetz, das den Zuzug von Fachkräften regele. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte dagegen, seiner Partei sei Bewegung in den Fragen einer humanitären Flüchtlingspolitik, eine solidarischen Europapolitik und der sozialen Gerechtigkeit wichtig. “Es gibt den Willen, es ernsthaft zu versuchen. Aber die Differenzen bleiben groß”, sagte er den Zeitungen der “Funke Mediengruppe”.

GRÜNE SEHEN KEINE ANZEICHEN FÜR ANNÄHERUNG BEI KLIMASCHUTZ

In der Klimapolitik mahnte Özdemir, die mögliche Jamaika-Koalition müsse jetzt die richtigen Weichen stellen. “Sonst sehe ich nicht, wie wir zusammenkommen können”, sagte der Grünen-Chef der “Bild am Sonntag”. Sein Parteikollege Robert Habeck kritisierte im Deutschlandfunk, dass es bei den Themen Klimaschutz, Energiewende und Kohleausstieg “null Indizien” für eine Annäherung gebe. Habeck gehört zum Sondierungsteam der Grünen.

Bei der Digitalisierung forderte CSU-Chef Seehofer zweistellige Milliardenbeträge für Investitionen. FDP-Chef Lindner verlangte in der “Bild am Sonntag”, dass Bildung und nicht Umverteilung im Mittelpunkt der Sozialpolitik stehen sollte. Deshalb hätten Investitionen in digitales Lernen und bessere Gebäude höchste Priorität für die FDP in den Verhandlungen. Dass Investitionen in die Infrastruktur eine zentrale Aufgabe in der neuen Legislaturperiode werden müsse, wurde nach Angaben von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von allen Beteiligten an den Sondierungen unterstützt. Die gute Atmosphäre am Freitag könne aber nicht über Differenzen hinwegtäuschen: “Die Schnittmenge kann man nicht als allzu groß bezeichnen.” Der CDU-Europapolitiker Daniel Caspary, der für seine Partei an den Sondierungen teilnimmt, sagte: “An uns wird Jamaika nicht scheitern. Die Frage ist eher: Wie flexibel sind die kleinen Partner?”

An der “schwarzen Null”, also einem Staatshaushalt ohne neue Schulden, wollen die Jamaika-Sondierungsgruppen laut Teilnehmerkreisen aber festhalten.