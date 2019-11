Koalitionsausschuss wird wegen Grundrente auf 10. November verschoben

German Chancellor Angela Merkel speaks to members of Germany's lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany October 17, 2019 REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Der für Montagabend geplante Koalitionsausschuss wird wegen der Debatte über die Grundrente auf den 10. November verschoben.

Die Arbeitsgruppe zur Grundrente hätte wichtige Vorarbeiten geleistet und Positionen hätten sich aufeinander zu bewegt, erklärte ein CDU-Sprecher am Sonntag. “Es gibt aber noch offene Punkte, die im Laufe dieser Woche sorgfältig geklärt werden. Deshalb wird die Sitzung des Koalitionsausschusses auf Sonntag, den 10. November, verschoben.” Ein SPD-Sprecher bestätigte dies. “Die Arbeitsgruppe hatte sehr gute Vorarbeit geleistet, aber es gibt noch Klärungsbedarf. Die SPD bleibt zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommt,” fügte der Sprecher hinzu.

Freitag hatte es noch geheißen, dass die Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD am Montagnachmittag auf Arbeitsebene eine Einigung für den geplanten Koalitionsausschuss am Abend vorlegen wollten. Nun sieht man offenbar noch stärkeren Abstimmungsbedarf in der Arbeitsgruppe unter Leitung von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Am Freitag war diskutiert worden, ob es anstelle der von der Union geforderten Bedürftigkeitsprüfung eine Einkommensüberprüfung geben könnte. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverband BDA, Steffen Kampeter, forderte aber laut “Bild am Sonntag” in einem Brief an CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus “dringend”, von den bekanntgewordenen Plänen abzusehen, weil diese zu teuer seien. SPD-Übergangschefin Malu Dreyer sagte dagegen den Zeitungen der Funke Mediengruppe: “Ich bin zuversichtlich, dass wir bald eine Einigung in Sachen Grundrente bekommen.”

Der Streit über die Grundrente belastet seit Monaten die Koalition. Die SPD sieht in einer Einigung eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ihr Parteitag im Dezember keinen Ausstieg aus der Koalition beschließt.