Schulz - Nur mit SPD gibt es ein starkes proeuropäisches Deutschland

Berlin (Reuters) - SPD-Chef Martin Schulz hat “zügige und konstruktive” Koalitionsverhandlungen mit der Union angekündigt.

“Wir beginnen sie mit dem Willen, der Bundesrepublik Deutschland eine stabile Regierung zu geben”, sagte Schulz am Freitag in Berlin vor Auftakt der Gespräche mit CDU und CSU. Die neue Regierung müsse Deutschland die Rolle geben, die das Land als größtes und wirtschaftlich stärkstes in der EU zu spielen habe. Die EU brauche angesichts der Herausforderungen aus China und den USA “ein starkes proeuropäisches Deutschland”, sagte Schulz. “Das wird es nur geben mit einer sozialdemokratischen Beteiligung in der Bundesregierung.”