Schulz macht Stärkung der EU zu Bedingung für Bündnis mit Union

Berlin (Reuters) - Zu Beginn der entscheidenden Runde der Sondierungen über eine Neuauflage der großen Koalition hat SPD-Chef Martin Schulz die Stärkung Europas zur Bedingung für ein Bündnis gemacht.

Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz arrives for exploratory talks about forming a new coalition government at the SPD headquarters in Berlin, Germany, January 11, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Wenn wir in eine solche Regierung eintreten, dann unter der Bedingung, dass diese Regierung Europa stark macht”, betonte Schulz am Donnerstagmorgen in Berlin. Man sei sich mit der Union aber “im Grundsatz” über die Stärkung der EU einig. Wie er betonte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Gespräche im Willy-Brandt-Haus, dass es noch “harte Brocken” gebe, die für einen Erfolg aus dem Weg geräumt werden müssten. Differenzen bestehen weiter vor allem in der Steuer-, Gesundheits- und Flüchtlingspolitik.

Bis zum Abend oder in der Nacht auf Freitag wollten CDU, CSU und SPD die Sondierungen in jedem Fall abschließen, bekräftigte Schulz. Danach soll entschieden werden, ob es eine ausreichende Basis für Koalitionsgespräche zur Bildung einer Regierung gibt. Die SPD-Führung will im Falle eines nach ihrer Ansicht positiven Ergebnisses am Freitag dem für den 21. Januar angesetzten SPD-Parteitag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für ein erneutes Bündnis mit der Union empfehlen. Am Ende von Verhandlungen müssten aber noch die SPD-Mitglieder einer erneuten Regierungsbeteiligung unter Kanzlerin Merkel zustimmen. Die CDU-Chefin mahnte alle Seiten zu Kompromissen: “Die Menschen erwarten von uns, dass wir Lösungen finden”, sagte sie.

Am Vormittag wollten die Parteichefs - Merkel, Schulz und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer - zunächst über das Thema Europa beraten, das nach Angaben mehrerer SPD-Politiker eine zentrale Rolle in einer neuen Regierung einnehmen werde. Es sei klar, dass “eine neue Bundesregierung vor allem einen neuen Aufbruch für die EU einleiten muss”, sagte Schulz. Der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und das Europäische Parlament hätten bereits Reformvorschläge vorgelegt. Aus Deutschland fehle bisher eine Antwort. So wie national müsse auch der Zusammenhalt in der EU gestärkt werden. Die EU sei zudem notwendig, um erfolgreich gegen Steuerungerechtigkeit, Steuerflucht und den Klimawandel zu kämpfen und die Herausforderungen der Migration zu bewältigen. Strittig sind hier besonders Fragen wie das von Macron vorgeschlagene eigene Budget für die Euro-Zone.

Entscheidende Streitpunkte des letzten Sondierungstages werden neben der Europapolitik voraussichtlich die von der SPD geforderte Erhöhung des Spitzensteuersatzes und der Einstieg in eine Bürgerversicherung sowie die von der Union verlangte Verschärfung der Flüchtlingspolitik und die Frage des Familiennachzugs von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus sein.

In der Summe habe man bereits eine Menge von Punkten “gemeinsam identifiziert”, sagte Schulz. Merkel unterstrich, dass die CDU sehr konstruktiv an Kompromissen arbeiten werde. “Aber natürlich haben wir auch im Auge, dass wir eine richtige Politik für unser Land machen müssen. Insofern wird es ein harter Tag werden”, sagte sie.

Trotz der vereinbarten Vertraulichkeit wurden bereits zahlreiche Einigungen der Fachpolitiker bekannt, die die Parteispitzen aber als Zwischenergebnisse bezeichneten. Dazu gehört das Abrücken vom nationalen Klimaschutzziel 2020, das spätere Greifen eines Spitzensteuersatzes erst ab 60.000 Euro Einkommen sowie das Heranziehen der Autokonzerne bei der Modernisierung älterer Dieselfahrzeuge.

Ein Hauptstreitpunkt ist, wie die zusätzlichen finanziellen Spielräume durch die hohen Steuereinnahmen genutzt werden sollen. Einem Bericht vom Mittwoch zufolge summieren sich die Wünsche der Fach-Arbeitsgruppen auf mehr als 100 Milliarden Euro. Bereits zu Beginn der Gespräche hatten sich die Finanzexperten aber darauf verständigt, dass man von einem zusätzlichen finanziellen Spielraum von 45 Milliarden Euro bis 2021 ausgehe. Gleichzeitig war betont worden, dass alle drei Parteien an einer soliden Haushaltspolitik und einem ausgeglichenen Bundeshaushalt festhalten wollten.