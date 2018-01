SPD-Vize Stegner gegen öffentliche Debatte über Schulz-Zukunft

Berlin (Reuters) - SPD-Vizechef Ralf Stegner hat sich gegen eine Debatte über die politische Zukunft von Parteichef Martin Schulz gewandt.

“Ich halte von öffentlichen Vorschlägen für den Parteivorsitzenden überhaupt nichts”, sagte Stegner am Dienstag im Sender n-tv. Er reagierte damit als erster Spitzengenosse auf die Forderung des thüringischen SPD-Politikers Wolfgang Tiefensee, dass Schulz seinen Verzicht auf ein Ministeramt in der geplanten großen Koalition erklären solle. Schulz hatte unmittelbar nach der Bundestagswahl gesagt, er werde nicht in ein Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel eintreten. “Eine 180-Grad-Wende in dieser Frage würde die Glaubwürdigkeit von Martin Schulz erschüttern”, sagte Tiefensee der Zeitung “Die Welt”.

In der SPD gehen viele davon aus, dass Schulz in einer neuen großen Koalition Außenminister werden möchte. Der SPD-Chef hat sich dazu öffentlich nicht geäußert. “Wir reden jetzt über die Inhalte, das ist der Kern”, sagte Stegner mit Blick auf die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen mit der Union. “Am Ende finden sich auch die Personen dazu. Aber wenn wir jetzt den Eindruck erwecken, es geht nur um Posten, ist das genau die Karikatur von Politik, die die Rechtspopulisten betreiben.”

Bisher hatte es nur hinter vorgehaltener Hand Vorstöße gegeben, Schulz zu einer Verzichtserklärung auf einen Ministerposten zu bewegen. In der nordrhein-westfälischen Landesgruppe der SPD-Bundestagsabgeordneten war dieser Vorschlag vorige Woche von einzelnen Mitgliedern vorgebracht worden. Damit wurde die Erwartung verbunden, dass der Parteitag der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen eher zustimme, wenn Schulz sich als Parteichef auf den Neuaufbruch der SPD konzentriere. In der etwa dreistündigen Vorstandssitzung am Samstag vor dem Parteitag war dies laut Teilnehmern aber kein Thema.