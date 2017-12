Seehofer fordert zügige Gespräche über Regierungsbildung

München (Reuters) - Kurz vor den Verhandlungen über eine Zusammenarbeit von Union und SPD hat CSU-Chef Horst Seehofer “zügige und disziplinierte” Gespräche gefordert.

Bavarian Prime Minister and head of the Christian Social Union (CSU) Horst Seehofer addresses a news conference in Munich, Germany, December 4, 2017. REUTERS/Lukas Barth

Diese müssten anders ablaufen als die Jamaika-Sondierungen: ohne Durchstechereien, tägliche Kommentierungen durch Beteiligte oder Auftritten auf dem Balkon, sagte Seehofer am Montagabend in München. Darüber gebe es einen großen Überdruss unter den Bürgern. Die großen Parteien stünden in der Verantwortung, Konsequenzen aus ihren Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl zu ziehen und die in der Flüchtlingskrise verursachte Spaltung der Bevölkerung zu überwinden.

Union und SPD kommen am Mittwoch zusammen, um über eine Kooperation zu sprechen. Während sich CDU und CSU eine Neuauflage der großen Koalition wünschen, gibt es bei den Sozialdemokraten viele Politiker, die dies ablehnen. Denkbar wäre auch die Tolerierung einer Minderheitsregierung der Union, was CDU und CSU allerdings skeptisch sehen. Die Gespräche über die Bildung einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen scheiterten im November. An den Auftritten der Unterhändler auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin war Kritik aufgekommen.