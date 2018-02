Mehr als ein Fünftel der SPD-Genossen haben abgestimmt

Berlin (Reuters) - In den ersten drei Tagen des SPD-Mitgliederentscheids über den Koalitionsvertrag mit der Union hat über ein Fünftel der Genossen die Stimme abgegeben.

“Bereits jetzt haben mehr als 20 Prozent der SPD-Mitglieder abgestimmt”, sagte eine SPD-Sprecherin am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. “Damit ist das Mitgliedervotum bindend.” Eine Mindestbeteiligung von 20 Prozent der gut 463.000 Mitglieder war als Schwelle für die Gültigkeit der Befragung festgelegt worden. Die Abstimmung läuft bis zum 2. März. Das Ergebnis soll am 4. März vorliegen.