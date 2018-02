SPD-Vize Schäfer-Gümbel - Partei muss wieder handlungsfähig werden

Berlin (Reuters) - SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit nach den Turbulenzen der vergangenen Tage als derzeit wichtigste Aufgabe seiner Partei bezeichnet.

Für die SPD sei eine sehr schwierige Situation entstanden, sagte er am Dienstag im Deutschlandfunk. Dazu hätten Äußerungen von Führungspersonal und eine “Unsortiertheit auf der Bundesebene” beigetragen. Das habe Vertrauen beschädigt. Für Parteivorstand und -präsidium und deren Sitzung am Nachmittag heiße das: “Wir müssen Handlungsfähigkeit herstellen”. Zur Möglichkeit, Fraktionschefin Andrea Nahles dabei zur kommissarischen Parteichefin zu ernennen, äußerte sich Schäfer-Gümbel ausweichend. “Wir werden die Entscheidung im Präsidium und Parteivorstand treffen”.

Er persönlich denke, Nahles eine gute Vorsitzende wäre, sagte Schäfer-Gümbel. Am Ende werde über den Parteivorsitz aber bei einem Parteitag entschieden. “Und das wird auch diesmal so sein”, betonte er. Ein Teil des aktuellen Ärgers in der SPD sei, dass durch öffentliche Äußerungen von Führungsmitgliedern der Eindruck entstanden sei, als sei “alles in Beton gegossen” und schon entschieden. Das müsse anders werden. Die SPD werde so entscheiden, dass sie wieder handlungsfähig sei. So müsse etwa klar sein, wer für die Partei die weiteren Gespräche mit der Unions führe. Dabei könne es sein, dass nicht jeder mit der zu fällenden Entscheidung einverstanden sei.