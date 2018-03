SPD will Ergebnis des Koalitionsvotums am Sonntagmorgen mitteilen

Berlin (Reuters) - Am Sonntagvormittag gegen 09.00 Uhr soll Klarheit herrschen, ob die große Koalition von Union und SPD im Bund für vier weitere Jahre fortgesetzt wird.

Die SPD kündigte am Donnerstag an, dass sie dann das Ergebnis des Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag bekanntgeben wird. Der Ausgang der Abstimmung werde im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt, deren Teilnehmer nicht genannt wurden.

Aus der SPD hieß es ergänzend, bekanntgegeben werde das Ergebnis von Schatzmeister Dietmar Nietan als Vorsitzendem der Mandatsprüfungs- und Zählkommission. Im Fall einer Zustimmung der über 463.000 SPD-Mitglieder wäre der Weg für eine Fortsetzung der Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) frei. Merkel würde dann voraussichtlich Mitte März vom Bundestag erneut zur Regierungschefin gewählt.

Das Mitgliedervotum der SPD läuft noch bis Mitternacht am Freitag. Die Wahlbriefe sollen am Samstag per Lastwagen aus einem Logistikzentrum der Post in die Parteizentrale in Berlin gebracht werden. Dort läuft am Samstag um 22.00 Uhr die Auszählung mit Hilfe von 120 Freiwilligen an.