Umfrage - Mehrheit der SPD-Anhänger will Ja der SPD-Basis zu Groko

Berlin (Reuters) - Die Mehrheit der SPD-Anhänger wünscht sich einer Umfrage zufolge, dass die Parteibasis einer großen Koalition mit der Union zustimmt.

Insgesamt lehnen die Deutschen aber eine Neuauflage der Groko ab. Auf eine Annahme des am Mittwoch abschließend ausgehandelten Vertrages hofften knapp 60 Prozent der befragten SPD-Anhänger, ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsinstitutes Civey für das Nachrichtenportal t-online.de. Dagegen sprach sich ein Drittel der SPD-Anhänger aus. Fünf Prozent der Befragten zeigten sich unentschieden.

Auch die Anhänger der Union wünschen sich der Umfrage zufolge mehrheitlich, dass die Neuauflage der großen Koalition zustande kommt. Rund 66 Prozent sind dafür, knapp 28 Prozent dagegen. Allerdings fanden die Meinungsforscher auch heraus, dass 57 Prozent der Bundesbürger insgesamt sich wünschen, dass die SPD-Mitglieder die Koalition noch scheitern lassen.

Beim Parteitag der Sozialdemokraten im Januar in Bonn hatten 56 Prozent der Delegierten dafür votiert, dass die SPD überhaupt Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aufnimmt. Nun werden die SPD-Mitglieder befragt, ob der Koalitionsvertrag angenommen werden soll. Das für den Vorstand bindende Ergebnis der Mitgliederbefragung will die SPD am 4. März bekanntgeben.