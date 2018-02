Wirtschaft nicht zufrieden mit Kompromissen für neue Bundesregierung

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist unzufrieden mit den Kompromissen für eine Neuauflage der großen Koalition.

“Ich hätte mir insgesamt mutigere Entscheidungen gewünscht”, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, am Mittwoch. Ähnlich äußerte sich der Bundesverband der Deutschen Industrie: “Beim Geldausgeben besteht eine klare Schieflage in Richtung Umverteilung anstatt in Zukunftssicherung”, so BDI-Präsident Dieter Kempf.

Kritisiert wurde auch, dass es trotz sprudelnder Steuereinnahmen keine Entlastungen gebe. “Uns ist völlig unverständlich, dass eine Unternehmenssteuerreform nicht angegangen wird”, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Bei Themen wie dem Bürokratieabbau fehle es an Konkretisierungen. Zudem setze die Regierung zu wenig auf mehr Spiel- und Freiräume für Unternehmen.