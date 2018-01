Merkel will mehr Zukunftsimpulse bei Koalitionsgesprächen

Berlin (Reuters) - Zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen mit der SPD hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine stärkere Konzentration der Gespräche auf “Zukunftsimpulse” gefordert.

“Es geht um eine neue Dynamik für Deutschland. Es geht nicht nur um einen Aufbruch für Europa, sondern auch um einen Aufbruch für Deutschland”, sagte die CDU-Chefin am Freitag in Berlin. Dies betreffe etwa die Digitalisierung, Bildung, aber auch schnellere Planungsverfahren. SPD-Chef Martin Schulz sagte zügige und konstruktive Gespräche zu und betonte, dass die EU eine proeuropäische Regierung brauche. CSU-Chef Horst Seehofer pochte auf einen zügigen Abschluss der Verhandlungen vor dem 8. Februar.

Vier Monate nach der Bundestagswahl begannen die offiziellen Koalitionsverhandlungen mit einem Treffen der drei Parteivorsitzenden in der CDU-Zentrale Konrad-Adenauer-Haus. Anschließend will eine 15-köpfige Führungsgruppe aus den drei Parteien zusammenkommen, um einen Fahrplan für die Gespräche aufzustellen. Diese sollen dann zunächst in 18 Arbeitsgruppen mit Fachpolitikern stattfinden. “Unser Ziel ist es, dass wir vor der Weiberfastnacht und dem Faschingswochenende diese Verhandlungen abschließen können”, sagte Seehofer. Merkel und Schulz betonten ebenfalls, die SPD wolle zügige Verhandlungen.

“Ich glaube, mit den Sondierungsgesprächen haben wir einen sehr guten Rahmen für das, was jetzt in den Koalitionsgesprächen noch zu leisten ist”, bremste Merkel Erwartungen, dass es noch zu umfassenden Änderungen am Sondierungsergebnis kommt. Weil sich der Rest der Welt schnell voran bewege, müsse man sich aber noch intensiver um technologische Themen kümmern: “Deshalb gehe ich optimistisch, aber auch sehr bestimmt in die Gespräche.” Die Wirtschaft hatte zuvor harsche Kritik am Sondierungsergebnis geübt. “Was bisher auf dem Tisch liegt, ist noch keine tragfähige Geschäftsgrundlage für eine wirtschaftspolitisch erfolgreiche Legislaturperiode”, sagte BDI-Chef Dieter Kempf.

SPD-NACHFORDERUNGEN LIEGEN AUF DEM TISCH

Die CSU wolle diese große Koalition, sagte Seehofer. “Deshalb werden wir heute und in den nächsten Wochen alles daran setzen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen”, sagte der CSU-Chef. Allerdings sei dies durch den SPD-Parteitag nicht einfacher geworden. Dieser hatte Nachbesserungen etwa im Gesundheitsbereich, bei sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen und beim Familiennachzug von Flüchtlingen gefordert. Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) deutete gegenüber der Funke-Mediengruppe an, dass man etwa bei der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum Kompromisse finden könne. “Es kann nicht ausschließlich darum gehen, die Probleme der SPD zu diskutieren, sondern es muss darum gehen, eine gute Politik für Deutschland zu machen”, betonte CDU-Vize Volker Bouffier allerdings.

Schulz kündigte an, die Linie der SPD sei es, mit einer neuen Regierung Deutschland “nach innen gerechter und moderner” zu machen und das Land wieder zu einer führende Kraft in der EU zu machen. Angesichts der Herausforderungen durch China und die USA benötige die EU ein starkes proeuropäisches Deutschland: “Das wird es nur geben mit einer sozialdemokratischen Beteiligung in der Bundesregierung.”