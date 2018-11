Koenig & Bauer investiert in Ausbau von Verpackungsdruck-Geschäft

München (Reuters) - Koenig & Bauer setzt auf zusätzliche Umsätze mit Verpackungs-Druckmaschinen.

Der Würzburger Druckmaschinenbauer will in den Ausbau seiner Spezialdruck-Sparte in den nächsten drei Jahren 50 Millionen Euro investieren und erhofft sich davon bis 2023 jährliche Umsätze von rund 200 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. “Für ein stärkeres profitables Wachstum wollen wir die sich bietenden Marktchancen im Wellpappen-, flexiblen Verpackungs- und Zwei-Teil-Dosendruck nutzen”, sagte Finanzvorstand Mathias Dähn. In diesem Bereich winkten Umsatzrenditen vor Steuern und Zinsen von mehr als zehn Prozent.

Um die Spezial-Drucksparte zu leiten, holt Koenig & Bauer zum 1. Dezember Andreas Pleßke aus dem Aufsichtsrat zurück in den Vorstand. Er stand der Sparte bereits für ein Jahr bis Mai 2018 vor, von 2014 bis 2016 fungierte er als Restrukturierungs-Vorstand. Die Aussichten auf das Zusatzgeschäft trieben die im SDax notierte Aktie um drei Prozent nach oben.

Im laufenden Geschäft kämpft Koenig & Bauer mit Engpässen bei Teilen und langen Lieferzeiten, die das Umsatzziel für 2018 gefährden. Das Unternehmen rechne zwar mit einem Umsatzanstieg von vier Prozent, 35 Millionen Euro Umsatz könnten sich wegen der Engpässe aber ins neue Jahr verschieben. “Wir arbeiten derzeit massiv an der Optimierung der gesamten Lieferkette”, sagte Vorstandschef Claus Bolza-Schünemann. Finanzvorstand Dähn zeigte sich zuversichtlich, 2018 die geplante Umsatzrendite von sieben Prozent vor Steuern und Zinsen zu erreichen.

Nach neun Monaten hinkt der Umsatz mit 788,8 Millionen Euro dem Vorjahresniveau um sieben Prozent hinterher. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) liegt mit 28,6 Millionen Euro um 21 Prozent unter Vorjahr.