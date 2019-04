SPD-Chefin Saarland - Bei Strukturhilfen auch Steinkohle bedenken

German Economy Minister Peter Altmaier attends the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, April 10, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Die saarländische Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aufgefordert, bei den geplanten Milliardenhilfen zum Kohleausstieg bereits jetzt auch die Steinkohleregionen zu berücksichtigen.

“Es gibt keinen plausiblen Grund, die Strukturhilfen bei Braunkohle von der Steinkohle zu trennen”, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Kohleausstieg treffe auch das Saarland als Bergbau- und Energieregion. “Ich fordere den Bundeswirtschaftsminister auf, die Steinkohleregionen im jetzt anstehenden Gesetzesverfahren zu berücksichtigen.”

Altmaier will dagegen in einem Strukturstärkungsgesetz zunächst die Hilfen für die Braunkohlereviere in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt angehen. Entsprechende Eckpunkte hatte der Minister jüngst zur Abstimmung an die anderen Bundesministerien verschickt. Das Kabinett soll im Mai darüber beraten. Strukturhilfen für die Steinkohleregionen sollen erst in einem Ausstiegsgesetz in der zweiten Jahreshälfte 2019 geregelt werden.