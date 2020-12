Baubranche steckt Corona-Jahr gut weg - erwartet 2021 aber nur Stagnation

Construction workers prepare concrete formworks in Berlin, Germany May 17, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Die deutsche Baubranche blickt nach einem Umsatzplus im Corona-Jahr 2020 skeptischer nach vorn.

Im nächsten Jahr dürften die Erlöse mit 139 Milliarden Euro nur stagnieren, teilten die beiden Verbände HDB und ZDB am Donnerstag mit. Im zu Ende gehenden Jahr erwarte man ein Wachstum von nominal drei Prozent. Zieht man steigende Preise davon ab, bleibt aber real nur ein Plus von 0,5 Prozent. “Wir haben die Herausforderungen durch die Corona-Krise gut gemeistert”, erklärten der Präsident des Industrieverbands HDB, Peter Hübner, und der Präsident des mittelständischen Verbands ZDB, Reinhard Quast. Die Zahl der Beschäftigten sei im Schnitt um 10.000 auf 880.000 gestiegen und dürfte im nächsten Jahr um weitere 5000 klettern.

Der ZDB hatte Mitte November für das nächste Jahr noch einen Umsatzrückgang von einem Prozent prognostiziert. Wachstumstreiber der Branche bleibt der Wohnungsbau, der laut gemeinsamer Schätzung in diesem Jahr um nominal vier Prozent zulegt und 2021 um weitere drei Prozent. “Aufgrund des durch Corona gestärkten Trends zum Homeoffice scheint eine eigene Immobilie noch erstrebenswerter”, sagte HDB-Chef Hübner. Zudem blieben die Zinsen äußerst niedrig.

Gegenwind spüren die Betriebe vor allem beim Wirtschaftsbau, da gewerbliche Investoren wegen der Virus-Pandemie ihre Budgets herunterfahren. In dieser Sparte rechnen die Verbände 2020 nur mit einem Prozent Wachstum und im nächsten Jahr sogar mit einem Umsatzminus von zwei Prozent. Der öffentliche Bau dürfte künftig in gleicher Höhe schrumpfen, nach einem Unsatzplus von drei Prozent in diesem Jahr.