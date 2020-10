Bundesbank - Wirtschaft hat gut die Hälfte des Corona-Einbruchs wettgemacht

A general view of the Brandenburg gate, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Berlin, Germany, April 16, 2020. Picture taken April 16, 2020. REUTERS/Christian Mang

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat der Bundesbank zufolge einen großen Teil ihrer Corona-bedingten Verluste im Sommer aufgeholt.

“Die deutsche Wirtschaft könnte – gemessen am vierteljährlichen Bruttoinlandsprodukt (BIP) – bereits etwas mehr als die Hälfte des drastischen Einbruchs im ersten Halbjahr wieder wettgemacht haben”, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Im Frühjahr war das BIP in Zeiten von Lockdown, gestrichenen Flugreisen und geschlossenen Grenzen mit 9,7 Prozent so stark eingebrochen wie noch nie. Und zu Jahresbeginn war es bereits um 2,0 Prozent gesunken. Für das Sommer-Quartal (Juni bis September) erwarten führende Forschungsinstitute ein Wachstum von 6,5 Prozent. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht eine Schnellschätzung dazu an diesem Freitag.

“Für die Rückkehr zum Vorkrisenniveau vom vierten Vierteljahr 2019 dürften trotzdem noch etwa fünf Prozent fehlen”, warnte die Bundesbank. So habe sich die Konjunktur nach der Talsohle im April bereits im Mai und Juni in vielen Bereichen wieder gefangen, sei danach aber wohl auf einen “verhalteneren Erholungspfad” eingeschwenkt.

Besonders die Dienstleister dürften der Bundesbank zufolge unter den zuletzt stark gestiegenen Infektionszahlen und den deshalb in einigen Regionen ausgeweiteten Eindämmungsmaßnahmen leiden - vor allem das Hotel- und Gaststättengewerbe. “Aus heutiger Perspektive dürfte die deutsche Wirtschaft ihre Erholung im laufenden Vierteljahr zwar fortsetzen, dabei jedoch eine erheblich langsamere Gangart einlegen”, heißt es im Bericht. “Das Vorkrisenniveau dürfte auch zum Jahresende noch deutlich unterschritten werden.”