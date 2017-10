Bundesbank - Konjunktur im Sommer mit etwas weniger Schwung

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo laut Bundesbank im Sommer wohl etwas verringert.

Deutsche Bundesbank (German Federal Bank) President Jens Weidmann attends the ‘G20 Africa Partnership – Investing in a Common Future’ Summit in Berlin, Germany June 13, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

“Die Wirtschaft dürfte ihren kräftigen Expansionskurs auch im dritten Vierteljahr fortsetzen, wenn auch wohl mit etwas weniger Schwung als im ersten Halbjahr”, schrieben die Volkswirte der Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Auch das Bundeswirtschaftsministerium hatte die Aussichten jüngst ähnlich eingeschätzt.[nB4N1G601H] In den ersten sechs Monaten hatte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent zugelegt, nach einem Plus von 0,8 Prozent im zweiten Halbjahr 2016.

Laut Bundesbank fungiert die Industrie weiterhin als wichtige Triebfeder des Wachstums. Allerdings sei der Einstieg in das Sommerquartal offenbar etwas verhaltener ausgefallen, als es die “ungebrochene Hochstimmung” unter den Betrieben erwarten lasse. Der hohe Auftragszustrom in der Industrie sowie die regen Bauaktivitäten, die gute Verbraucherstimmung und auch der kräftige Beschäftigungsaufbau zeugten jedoch von einer sehr guten wirtschaftlichen Lage.