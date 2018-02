DIHK-Firmenumfrage - Rekordjagd in der Wirtschaft geht weiter

Berlin (Reuters) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist auch zu Jahresbeginn 2018 blendend.

“Die Unternehmen bewerten ihre Lage so gut wie noch nie”, hieß es am Mittwoch in einer DIHK-Umfrage unter rund 26.000 Firmen. Bei den Erwartungen sei die Eintrübung vom Herbst überwunden. “Die Unternehmen schätzen ihre Geschäftsaussichten so zuversichtlich ein wie zuletzt vor rund vier Jahren”. Allerdings sähen sechs von zehn befragten Firmen im Fachkräftemangel ein großes Risiko. “Der Fachkräftemangel wird zum echten Hemmnis für das Wachstum der Zukunft.”

Die Exporterwartungen verbesserten sich dem DIHK zufolge zum vierten Mal in Folge. Während die deutschen Firmen in China und den USA, auch wegen der dortigen Steuerreform, weiter gute Geschäfte erwarteten, seien die Handelsbeziehungen mit Großbritannien durch den geplanten EU-Austritt belastet. Insgesamt blickten die Betriebe so optimistisch auf ihre Ausfuhren wie zuletzt vor sieben Jahren. Neben Investitionen planen sie auch Einstellungen. Jedes vierte Unternehmen wolle seine Mitarbeiterzahl erhöhen.