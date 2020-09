Ifo-Experte - Deutsche Industrie ist auf dem Weg nach oben

A general view of the Brandenburg gate, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Berlin, Germany, April 16, 2020. Picture taken April 16, 2020. REUTERS/Christian Mang

Berlin (Reuters) - Die lange unter der weltweiten Corona-Rezession leidende deutsche Industrie fasst dem Ifo-Institut zufolge langsam wieder Tritt.

“Sie hat sich deutlich stabilisiert und ist auf dem Weg nach oben”, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. “Sie setzt ihren Aufschwung fort, ihre Exporterwartungen haben sich deutlich verbessert.” Sie profitiere davon, dass sie vor allem Industrie- und weniger Konsumgüter ins Ausland verkaufe. “Deren Nachfrage steigt durch den Aufschwung der Industrie bei wichtigen Handelspartnern”, sagte Wohlrabe.

Ernüchterung mache sich dagegen bei einigen Dienstleistern breit, vor allem in der Reisebranche und im Gastgewerbe. Hier drückten steigende Corona-Infektionszahlen auf die Stimmung. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im September dennoch auf 93,4 Punkte von 92,5 Zählern im Vormonat und damit das fünfte Mal in Folge. “Die deutsche Wirtschaft bewegt sich derzeit sicher in unruhigen Pandemie-Gewässern”, fasste Wohlrabe das Ergebnis der Umfrage unter 9000 Managern zusammen.

Europas größte Volkswirtschaft war im Frühjahr wegen der Corona-Krise im Rekordtempo von 9,7 Prozent eingebrochen. Für das zu Ende gehende Sommerquartal erwartet das Ifo-Institut ein Wachstum von 6,6 Prozent. Dem dürfte ein Plus von 2,8 Prozent im Schlussquartal folgen. “Die Auftragslage ist noch gut, hat aber auch an Schwung verloren”, sagte der Ifo-Experte. Das Neugeschäft profitiere aktuell noch von Nachholeffekten, bei Anschlussaufträgen sei die Lage noch wackelig. Besonders gut laufe es derzeit in der Elektrobranche. “Beim Geschäftsklima im Maschinenbau ist dagegen noch deutlich Luft nach oben”, sagte Wohlrabe.