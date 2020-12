OECD erwartet Erholung der Weltwirtschaft - "Besteht wieder Hoffnung"

Containers are seen at a terminal in the port of Hamburg, Germany November 14, 2019. REUTERS/Fabian Bimmer

Berlin (Reuters) - Es wird noch einmal schlechter, ehe Besserung folgt: Die Weltwirtschaft gerät der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge wegen der zweiten Corona-Welle in westlichen Ländern im laufenden vierten Quartal ins Straucheln.

Sie werde um drei Prozent zum Vorjahresreitraum schrumpfen, sagte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag voraus. “Vor allem Europa und Nordamerika leiden aktuell unter der wiederaufflammenden Pandemie, die den Konjunkturaufschwung gestoppt hat.” In der Euro-Zone dürfte die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal um 7,3 Prozent zurückgehen, in den USA um 3,2 Prozent. “Durch die Aussichten auf eine Impfung und einen erfolgreicheren Umgang mit dem Virus besteht wieder Hoffnung”, sagte OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone. “Die Lage ist aber immer noch äußerst bedenklich.”

2020 insgesamt soll die Weltwirtschaft um 4,2 Prozent einbrechen. Für 2021 wird hingegen ein Wachstum von 4,2 Prozent erwartet, wozu allein China ein Drittel beisteuern soll. Ende kommenden Jahres könnte damit das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht werden. Die OECD warnt aber vor Risiken: “Wenn bei den Impfstoffen Verteilungsprobleme oder Nebenwirkungen auftreten und wenn die Lehren aus der ersten Pandemiewelle nicht umgesetzt werden, könnte das Vertrauen beschädigt werden”. Dann würde das Wachstum der Weltwirtschaft nicht einmal halb so stark ausfallen wie angenommen.

Die OECD sagt auch der exportabhängigen deutschen Wirtschaft eine Erholung von der Corona-Rezession voraus. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2021 um 2,8 Prozent und 2022 um 3,3 Prozent wachsen. Für das ablaufende Jahr wird mit einem Rekordeinbruch von 5,5 Prozent gerechnet, da die Verbraucher weniger konsumieren und die Unternehmen weniger investieren dürften. Zudem wird ein Rückgang der Exporte erwartet. Verglichen mit anderen Industriestaaten fällt die Rezession eher mild aus. Die Euro-Zone insgesamt etwa dürfte im laufenden Jahr um 7,5 Prozent einbrechen.

“DEUTSCHLAND STEHT RECHT GUT DA”

“Deutschland steht im internationalen Vergleich recht gut da”, sagte die Leiterin des OECD Berlin Centre, Nicola Brandt, zu Reuters. “Das liegt zum einen daran, dass die deutsche Volkswirtschaft - anders als etwa Italien und Spanien - nicht so sehr von Sektoren abhängt, die besonders stark unter der Pandemie zu leiden haben, wie etwa dem Tourismus.” Zum anderen seien die Kapazitäten im Gesundheitssektor, etwa beim Testen und in Intensivstationen, größer als in anderen Ländern.

2021 soll die Euro-Zone um 3,6 Prozent und 2022 um 3,3 Prozent wachsen. Unter den großen Wirtschaftsmächten traut die OECD nur China ein Wachstum in diesem Jahr zu: Dort könnte es zu einem Plus von 1,8 Prozent reichen, dem 2021 ein Wachstum von 8,0 und 2022 von 4,9 Prozent folgen soll. Die weltweit größte Wirtschaftsmacht USA wird demnach zunächst um 3,7 Prozent schrumpfen, in den beiden kommenden Jahren dann um jeweils mehr als drei Prozent zulegen.

Durch die Entwicklung von Impfstoffen sieht die OECD Licht am Ende des Tunnels. “Wichtig ist, die fiskal- und geldpolitische Unterstützung während dieser Zeit aufrechtzuerhalten, um eine noch tiefere Krise zu verhindern”, sagte Brandt. Die Politik sollte nachhaltiges Wachstum fördern, etwa durch Investitionen in Digitalisierung, klimafreundliche Infrastruktur und in Bildung. Auf Schulschließungen solle verzichtet werden. “Wir beobachten, dass gerade Kinder aus einkommensschwächeren Haushalten im Frühjahr stark zurückgefallen sind”, sagte Brandt. “Das belastet die Wirtschafts- und Innovationskraft in der langen Frist und darf sich deswegen nicht wiederholen.”