Bundesregierung erwartet sinkenden Leistungsbilanzüberschuss

Berlin (Reuters) - Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss wird nach Einschätzung der Bundesregierung in diesem Jahr sinken.

Container ships CMA CGM Antoine de Saint Exupery (L) and CMA CGM Nevada are moored at the loading terminal in the port of Hamburg, Germany March 15, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer

“Aufgrund der dynamisch anziehenden Gesamtnachfrage werden die Importe weiterhin stärker als die Exporte zunehmen. Somit dürfte der Leistungsbilanzsaldo bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt weiter leicht sinken”, heißt es in einem Reuters vorliegenden Papier des Wirtschaftsministeriums zum nationalen Reformprogramm 2018. Wenige Tage vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump dürfte diese Prognose im Weißen Haus auf großes Interesse stoßen: Denn ein wichtiger Kritikpunkt Trumps an Deutschland ist der hohe Exportüberschuss. Es wird damit gerechnet, dass dies auch Thema der Gespräche mit Merkel am Freitag sein wird.

Die Frühjahrsprognose, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch offiziell vorstellen will, geht von einer leicht gesenkten Wachstumsprognose von 2,3 Prozent in diesem Jahr aus. Es wird betont, dass der “breit angelegte Aufschwung im Euroraum” die deutschen Exporte in diese Region spürbar begünstigen sollte. Für Exporte in Länder außerhalb des Euroraums wirke dagegen die Aufwertung des Euro etwa gegenüber dem Dollar im vergangenen Jahr zwar wie eine Preiserhöhung. “Jedoch sind negative Wirkungen des Eurowechselkurses auf die Exporte bislang nicht ersichtlich”, heißt es weiter. Die privaten Ausrüstungsinvestitionen dürften angesichts der weiterhin guten Weltkonjunktur an Schwung gewinnen. Zudem seien die Geschäftserwartungen positiv und das Finanzierungsumfeld für Firmen wegen der niedrigen Zinsen weiter sehr attraktiv.