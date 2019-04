ZEW - Konjunkturerwartungen der Börsianer steigen sechsten Monat in Folge

Berlin (Reuters) - Börsenprofis blicken wieder einen Tick optimistischer auf die deutsche Konjunktur.

Das Barometer für ihre Erwartungen für das nächste halbe Jahr stieg im April um 6,7 auf plus 3,1 Punkte und damit den sechsten Monat in Folge. Das teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage unter 198 Analysten und Anlegern mit. Es ist der höchste Stand seit gut einem Jahr. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 0,8 Zähler erwartet. Das Barometer bleibt aber deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt von plus 22,2 Punkten. Zudem wurde die aktuelle Lage das siebte Mal in Folge schlechter eingeschätzt.

“Die leichte Verbesserung der ZEW-Konjunkturerwartungen beruht vor allem auf der Hoffnung, dass sich das weltwirtschaftliche Umfeld weniger schlecht als bisher vermutet entwickeln wird”, erläuterte ZEW-Präsident Achim Wambach. Auch die Verschiebung des Brexit-Termins dürfte dazu beigetragen haben. “Die neuesten Zahlen für Auftragseingänge und Produktion der deutschen Industrie ergeben hingegen das Bild einer eher schwachen Konjunkturentwicklung.”