Aussicht auf Impfstoff hellt Konjunkturperspektiven 2021 deutlich auf

Berlin (Reuters) - Die Aussicht auf den Start einer Corona-Impfkampagne hellt die Konjunkturperspektiven für 2021 deutlich auf.

Die Börsianer blicken wieder deutlich optimistischer auf die deutsche Wirtschaft, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag auf Basis seiner Befragung von Analysten und Anlegern ermittelte. Das Barometer ihrer Erwartungen für die Konjunkturentwicklung in den nächsten sechs Monaten stieg im Dezember um 16,0 Punkte auf 55,0 Zähler und damit weit stärker als von Ökonomen erwartet. “Die Finanzmarktteilnehmer legen große Hoffnungen in eine rasche Verbreitung des Impfstoffes in Deutschland. Bei der ZEW-Umfrage schwingt viel Optimismus mit”, so das Fazit von DZ-Bank-Ökonom Michael Holstein.

Das arbeitgebernahe IW-Institut stimmt in den Chor der Optimisten ein. Das Kölner Institut erwartet, dass die heimische Wirtschaft Ende kommenden Jahres wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht haben wird. Das Bruttoinlandsprodukt werde ab dem Frühjahr Fahrt aufnehmen und 2021 um vier Prozent wachsen, heißt es in der Prognose des IW. “Wenn das Impfen gut anläuft und die Infektionszahlen sinken, werden die Menschen zuversichtlicher und konsumieren und investieren mehr”, sagte IW-Direktor Michael Hüther.

Deutschland kann einem Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums zufolge auf 300 Millionen Corona-Impfdosen hoffen. Diesen Umfang werde es geben, sollten alle Impfstoff-Kandidaten der Pharmafirmen am Ende auch zugelassen werden. Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise bescherte den Aktienmärkten einer Studie zufolge in den vergangenen Wochen Mittelzuflüsse in Rekordhöhe, auch wenn angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen zurzeit der Ruf nach härteren Auflagen in der Corona-Krise lauter wird.

“DEUTSCHLAND BRAUCHT DRINGEND MEHR FACHKRÄFTE”

Nach Ansicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kommt Deutschland besser durch die Corona-Krise als von Experten vorausgesagt. Vor allem auf dem Arbeitsmarkt sei die Beschäftigung nicht so stark eingebrochen wie gedacht, sagte er vor dem Bundestag. Die staatlichen Schritte zur Eindämmung der Pandemie hatten vor allem im April weite Teile der Wirtschaft in Europa lahmgelegt, bevor die Einschränkungen aufgehoben wurden. Danach wuchs die Wirtschaft in der Euro-Zone mit einem Plus beim BIP von 12,5 Prozent sogar schneller als in den USA: Dort legte das Bruttoinlandsprodukt nur um 7,4 Prozent zu. Allerdings war der Konjunktureinbruch im Frühjahr mit minus 9,0 Prozent beim BIP in den Vereinigten Staaten auch nicht so ausgeprägt wie in der Euro-Zone, wo es um 11,7 Prozent abnahm.

Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal im Euroraum um 1,0 Prozent - der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihen im Jahr 1995. Im Frühjahr hatte die Erwerbstätigkeit in Folge der Pandemiekrise jedoch um 3,0 Prozent abgenommen. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Beschäftigung konnten durch staatliche Unterstützungsprogramme gelindert wurden, wobei sich das deutsche Kurzarbeitsmodell in vielen Staaten Europas als Vorbild erwies.

Unternehmen sollten hierzulande die derzeitige Kurzarbeitsphase nach Ansicht der Förderbank KfW für Fortbildungen ihrer Mitarbeiter nutzen und dafür staatliche Hilfen erhalten. “Man könnte darüber nachdenken, dass es für Unternehmen besonders große Unterstützung gibt, wenn die Kurzarbeit genutzt wird für Fort- und Weiterbildung”, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. “Es ist wichtig, mit Anreizen zu arbeiten. Das Land braucht dringend mehr Fachkräfte.” Deutschland habe vor allem bei der Digitalisierung Nachholbedarf.